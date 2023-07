La jerezana Laura Delgado 'Bimba' agranda su leyenda

'BIMBA', así a secas y con letras mayúsculas. La jerezana Laura Delgado no tiene límites y agranda su leyenda. La deportista, a sus 33 años, añade una gesta más a su impresionante carrera, forjada a base de trabajo, esfuerzo y superación personal desde muy joven. Ha conquistado la liga inglesa de rugby, considerada la mejor del mundo, con su equipo, el Gloucester-Hartpury.

En la primera línea del equipo campeón, Laura se muestra radiante con su logro y jamás se olvida de 'su Jerez', que le reconoce sus logros y valores -la Pradera Hípica lleva su nombre-, y subraya: "Quería compartir estos momentos de felicidad con mi tierra. Antes de la final, viví dos semanas de forma intensa y lo he disfrutado, aún no me lo creo, cuesta creerlo. El año pasado me quedé a las puertas de la final con el Exeter y esta temporada tenía que ser. Lo conseguimos, nos proclamamos campeonas de la liga que consideran la mejor del mundo, con este grupo tan bonito frente a 10.000 personas...".

La jerezana, sin tiempo casi para celebrar la gran gesta, ya está volcada en la selección española y en su próximo compromiso ante Italia a finales de julio. En declaraciones a el Relevo, la capitana de las leonas también desvela que "es muy complicado, pero estamos muy ilusionadas. Mi reto ahora es hacer un buen papel con España y clasificarnos para la Copa del Mundo de Inglaterra 2025".

Supera la treintena, pero se encuentra en su mejor momento y confiesa que le queda cuerda para rato. "Tengo el foco en el presente y lo vivo al máximo, mantengo mi ilusión y quiero seguir al máximo nivel, en el momento que deje de sentirlo dejaré de hacerlo. Realmente espero mantenerlo hasta una Copa del Mundo más".