Lucía Pérez, sin subvención de Diputación, pero subcampeona del FIP Rise de Londres

Lucía Pérez Parra se ha quedado sin la subvención de la Diputación Provincial de Cádiz para deportistas no profesionales, pero la padelista jerezana pone al mal tiempo buena cara y en lo deportivo las cosas comienzan a marchar después de un período con algunos problemas físicos que le han provocado no poder estar en las rondas finales de los campeonatos en los que participa.

La jerezana está remontando el vuelo y hace unos días se proclamaba subcampeona del torneo FIP Rise de Bandol, en la localidad cercana a Marsella (Francia) formando pareja con Ana Domínguez, una segunda posición que ha devuelto a la padelista a los podios. Este pasado fin de semana, Pérez Parra ha vuelto a quedar subcampeona, en este caso en el FIP Rise disputado en Londres.

Partiendo como cabezas de serie número tres con la italiana Marianela Montesi, la pareja hispano-italiana ganaba el primer duelo de dieciseisavos de final contra las francesas Marianne Vandaele Amelie Detriviere en tres sets y un partidazo. El primero cayó del lado de Pérez Parra/Montesi por 7/6; el segundo fue para la pareja gala por 6/4 y el definitivo se decidió igualmente en la muerte súbita por 7/6.

En cuartos de final esperaban la española Ivet Val y la polaca Raluca Sandu, que se llevaron el primer set en el tie-break (7/6). El segundo fue para la jerezana y la francesa, pasando a semifinales después de la retirada por lesión de una de las jugadoras contrarias. Buscando un hueco en la final, la jerezana y la francesa se las tenían que ver con las cabezas de serie número 1, Carla Fito y Lorena Alonso. En otro gran partido por ambas partes, Parra/Montesi se metían en la final ganando 6/3 y 6/4.

En la gran final, las rivales eran la española Eugenia Guimet y la argentina María Laura Ferreyra. Del lado de estas cayó el primer set por 7/5, contragolpeando la jerezana y la gala ganando el segundo por 7/6. En el definitivo tercer set, Parra y Montesi no pudieron ante el juuego más sólido de la pareja contrincante, que se llevó el partido venciendo el tercer parcial por 6/2.

Tras esta segunda posición, Lucía Parra comenta que "estoy muy contenta con mi nivel de juego y por cómo hemos luchado en pareja. El primer partido se nos complicó porque llegamos tarde y ni pudimos calentar y tras ganar en cuartos por la retirada de una rival jugamos la semifinal y la final el domingo. En la primera les ganamos a la pareja número uno, pero llegamos muy cansadas a la final y aunque lo peleamos, caímos en el tercer set después de un partido muy bonito"

"He estado unos meses anteriores regular de salud, me encontraron una anemia, me tuve que retirar de dos o tres torneos sin entender qué me pasaba. Pero ahora estoy muy contenta, estoy bien físicamente y elevando el nivel mucho. los resultados están empezando a salir. Nos falta poner la guinda. Dentro de dos semanas compito en Ceuta y después a final de mes voy a Roland Garros, que tengo unas ganas tremendas de ir porque es terreno de Rafa (Nadal) y es un sitio especial", finalizó.