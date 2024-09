Diputación de Cádiz deja sin subvención a Lucía Pérez, la mejor deportista femenina de Jerez en 2023

La jugadora de pádel jerezana Lucía Pérez Parra, mejor deportista femenina de 2024 en la Gala del Deporte, ha denunciado que Diputación de Cádiz le ha denegado una subvención destinada a deportistas individuales no profesionales con el argumento de que "en mi red de instagram indicaba que soy jugadora profesional", algo que según comenta especifica "por posibles patrocinios", reseñando que "no soy jugadora profesional, tengo más gastos que ingresos, no vivo del pádel".

El pasado 22 de mayo de 2024, el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicaba las bases reguladoras de la convocatoria pública de la Diputación Provincial para la anualidad 2024 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a deportistas individuales de la provincia de Cádiz, no profesionales, que participen en eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional incluidos dentro del calendario oficial de la federación correspondiente".

Como en las últimas convocatorias, Lucía Pérez concurrió para solicitar una subvención "que me han aceptado todos estos años atrás". Su sorpresa ha sido mayúscula cuando hace unos días conocía que se la habían negado este año y al interesarse por los motivos me dicen textualmente, porque lo tengo por escrito: "Su solicitud está desestimada por el incumplimiento de la base 3.1 en la que se especifica que esta subvención es para deportistas no profesionales. Usted especifica en su descripción en redes sociales que es jugadora profesional de pádel".

Ser autónoma -uno de los requisitos que le pide uno de sus patrocinadores para poder justificar la ayuda que recibe- le cuesta "300 euros al mes" y sus ganancias se reducen a los premios que vaya obteniendo en sus partidos. Recientemente ha sido subcampeona en el FIP Rise de Francia y en Londres este pasado fin de semana, con ganancias total es de unos 900 euros, "pero teniéndomelo que pagar todo yo, viajes, hoteles, comida... Al final pierdo 200 euros por torneo". Pero, la condición de autónoma no ha sido el motivo para quedarse sin subvención porque "el año pasado ya lo era y me la concedieron".

Este miércoles se ha publicado en el tablón la relación de beneficiarios de esta ayuda de la Diputación de Cádiz y se ha confirmado que el recurso que planteó ha sido desestimado, denegándose la subvención. "Me han dicho que no, es una vergüenza. Es un dinero con el que contaba aunque no sea mucho, para el el equilibrio del presupuesto, que ahora se descuadra. El pádel es todavía un deporte amateur. Está el circuito Premier que es el de los árabes y yo estoy en el de la Federación Internacional de Pádel", sin que las licencias sean profesionales. "Si tienes ingresos de 50.000 euros sí puedes decir que te dedicas a esto, pero no es mi caso, es demostrable que estoy en pérdidas, ni tengo licencia profesional ni vivo del pádel. Después quieren que los deportistas tengamos resultados cuando no tenemos ayuda de nada".