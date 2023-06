La mitad de los banquillos del Grupo X ya tiene dueño

El Grupo X de Tercera RFEF quedó configurado definitivamente el pasado domingo con el no ascenso del Córdoba B y la Circular emitida por la RFEF el pasado miércoles en la que confirmaba de forma oficial la ampliación de los grupos de Tercera de 16 a 18 equipos. Restan dos meses para que arranque la liga, pero ya la mitad de los conjuntos del grupo tienen técnico. Xerez CD, La Palma, Bollullos, Sevilla C, Utrera, Gerena, Atlético Espeleño y Ceuta B son las escuadras que aún no conocen al inquilino de sus banquillos.

El Xerez CD está cerca de cerrar las negociaciones con el que será su nuevo entrenador, La Palma tiene apalabrada la continuidad de Nacho Molina, entrenador que le ascendió a Tercera, pero está pendiente de la celebración de su asamblea de socios esta semana y en Bollullos no tienen del todo clara la continuidad de Mario Rodríguez, que realizó una buena primera vuelta, pero en la segunda el equipo se hundió y terminó en la zona baja.

El Sevilla C, pendiente del organigrama del primer equipo y del primer filial, debe confirmar si sigue apostando por el ex xerecista José Serrano y Juanjo del Ojo, recupera a Juan Díaz o se decanta por otro candidato, el Gerena aún no tiene claro su futuro después de los rumores de fusión con el Dos Hermanas 1971 y el Utrera, uno de los recién descendidos, tampoco ha anunciado el nombre de su entrenador de forma oficial, ya que su presidente ha dimitido y se han convocado elecciones.

Por su parte, ni Ceuta B, en el que terminó Mohamed Mohamed y logró la permanencia, ni Atlético Espeleño, que realizó una gran campaña con Quero, cuentan con preparador para el curso 23/24.

Francis vuelve a entrenar

La gran sorpresa de las últimas horas en el Grupo X la ha protagonizado el Conil, que ha anunciado la contratación de Francis, técnico que la pasada temporada dirigió al Xerez DFC tras la destitución de Pérez Herrera y que luego fue suplido por Romerito. El barbateño, de este modo, da un nuevo paso en una carrera que inició en la cantera azulina con el cadete y luego al mando del filial durante cinco campañas.

El Xerez DFC también ha presentado esta semana a su técnico, David Sánchez, procedente del Real Murcia Imperial, equipo que entrenó durante dos campañas en Tercera RFEF. El sevillano dio el salto a los banquillos después de colgar las botas en el Murcia y dejando atrás una dilatada e importante carrera como jugador, en la que pasó por infinidad de clubes. La inició en la cantera del Sevilla y el Barcelona y la culminó en el Orihuela.

Juanmi Puentenueva también ha renovado por el Salerm Puente Genil. El cuadro pontano disputó la fase de ascenso autonómica a Segunda RFEF, superó al Gerena, pero perdió ante el Córdoba B, y en la misma situación se encuentra Rafael Escobar 'Falete' en el Ciudad de Lucena. El entrenador cordobés, que llegó a la entidad para suplir a los hermanos Carrasco, tenía una cláusula en su contrato de renovación automática si clasificaba al equipo para disputar el play-off.

Al frente del Pozoblanco sigue Antonio J. Cobos, que cuajó una temporada sensacional y Diego Caro en el Córdoba B, que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda RFEF al perder la eliminatoria final ante el Getafe B. El preparador blanquiverde tiene contrato hasta junio de 2024 y una cláusula de renovación por objetivos hasta 2026.

Por último, respecto a los técnicos de los equipos de Sevilla, Juan Carlos Menudo continúa en el Cabecense tras lograr el ascenso desde División de Honor y David Feito también repetirá en el Coria, uno de los conjuntos que se ha salvado por la ampliación a 18 equipos que ha aprobado la RFEF. El entrenador suplió a Puma y no pudo evitar el descenso como penúltimo.

Los banquillos, por provincias

Cádiz

Xerez DFC: David Sánchez

David Sánchez Xerez CD: ¿?

¿? Conil: Francis

Huelva

Ayamonte: Alejandro Ceballos

Alejandro Ceballos Cartaya: Manuel Juan Limón

Manuel Juan Limón La Palma: ¿?

¿? Bollullos: ¿?

Córdoba

Ciudad de Lucena: Rafael Escobar 'Falete'

Rafael Escobar 'Falete' Salerm Puente Genil: Juanmi Puentenueva

Juanmi Puentenueva Córdoba B: Diego Caro

Diego Caro Pozoblanco: Antonio J. Cobos

Antonio J. Cobos Atlético Espeleño: ¿?

Sevilla

Coria: David Feito

David Feito Utrera: ¿?

¿? Gerena: ¿?

¿? Sevilla C: ¿?

¿? Cabecense: Juan Carlos Menudo

Ceuta