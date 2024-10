Muere en Jerez Manuel Domínguez Doña 'Lecherito'

Jerez/Manuel Domínguez Doña 'Lecherito' ha fallecido a los 88 años de edad este pasado jueves 10 de octubre en Jerez de la Frontera.

'Lecherito' fue el primer ciclista profesional que tuvo Jerez iniciando su carrera como aficionado desde 1948. De esa época recordaba que, en su niñez, "siempre iba encima de la bici. Corría hasta Jédula en bicicleta a por leche y luego nos volvíamos mi hermano y yo con 80 litros cada uno para repartirlas por las casas". "Fui un buen sprinter. Cuando la carretera tiraba para arriba yo iba para abajo", bromeaba en una entrevista en Diario de Jerez.

En 1955 pasa a profesionales y recorre Andalucía con diferentes pruebas ciclistas aunque no tardó en marcharse a Madrid para disputar carreras tan prestigiosas como los 6 días de Madrid, que se hacían en el velódromo cercano al Santiago Bernabéu. "He corrido con Poblet, con Anquetil o con Timonel. En 1961 fui quinto y gané medio millón de pesetas", destacaba 'Lecherito'.

Sin embargo, la carrera deportiva de Manuel Domínguez Doña como ciclista se truncó poco tiempo después para atender el negocio familiar: "Mi hermano se marchaba a Londres y yo no podía dejar a mis padres solos. Me hice cargo de la lechería y la bicicleta quedó aparcada 40 años". "Podía haber comido de la bicicleta y no es que me arrepienta porque ahora las cosas son distintas".

Su amistad con Federico Martín Bahamontes

De todas las alegrías que le proporcionó el deporte de las dos ruedas a Lecherito, una de las más gratificantes fue la amistad que trabó con el primer ciclista español en ganar el tour de Francia, Federico Martín Bahamontes, asiduo a Jerez de la Frontera en los años 50.

Domínguez rueda con Bahamontes en un entrenamiento por Jerez.

La amistad entre 'Lecherito' y 'El Águila de Toledo' se coció antes de que Bahamontes ganara la ronda gala. Ambos ciclistas se iniciaron en el deporte condicionados por los años de posguerra por los que pasaba España.

La empresario de Jerez, y enamorado del ciclismo, Francisco Pacheco, fue quien trajo a la estrella toledana a nuestra ciudad.

Bahamontes llegó a Jerez y quedó inmediatamente enamorado. "Le gustaba Jerez con locura, el ambiente de la calle Larga de noche, era un ambiente que en Toledo no vivía", rememoraba Manuel Domínguez.

El ciclista toledano no dejó los entrenamientos durante su estancia y sobre ruedas fue como conoció a 'Lecherito', cuya amistad se forjó durante las largas horas de preparación y las carreras en las que participaron durante la visita de Federico a Jerez.

"Un legado difícil de superar"

Nada más conocerse el fatal desenlace, el Club Ciclista Jerez, del que 'Lecherito' fue presidente, quiso comunicar en sus redes sociales que "lamentamos informar del fallecimiento de Manuel Dominguez Doña, 'Lecherito'. Sin duda, uno de los principales referentes del ciclismo jerezano, que deja un legado difícil de superar.Ánimo a los familiares y amigos.D.E.P".

Además, Jerelesgay también quiso informar la "triste noticia del fallecimiento este jueves 10 de octubre de Manuel Domínguez Doña, conocido en el mundo del ciclismo como "Lecherito", a la edad de 88 años y padre de nuestra presidenta, Susana Domínguez Jiménez".

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Jerez (N-4, Km 641, Jerez), en la Sala Cádiz, este viernes 11 de octubre.

Desde Diario de Jerez queremos trasladar nuestras condolencias a su familia y allegados. Descanse en paz.