Este es el nuevo presidente del Jerez Industrial: Emilio Fernández Roldán

Emilio Fernández Roldán, 47 años y director de compras de la empresa aeronáutica Geci Española Industry Solutions, es el nuevo presidente del Jerez Industrial. La suya fue la única candidatura que se presentó durante el período electoral tras la dimisión de Juan Manuel Queijo días después de que el equipo cayera eliminado en las semifinales del play-off de ascenso a División de Honor contra el Cádiz Balón, escuadra que finalmente es la que dio el salto de categoría tras vencer al Guadiaro en la finalísima.

Con una junta directiva continuista formada por trece personas, Emilio Fernández se pone al frente del club en el que jugó de pequeño en su cantera "con gran orgullo pero también una gran responsabilidad porque somos un equipo con mucha solera", apunta al ser la cabeza visible de un club con 73 años de historia. Entre sus principales objetivos, darle "estabilidad" a la entidad, recuperar masa social y, con cuatro años por delante para desarrollar su proyecto, "estar como mínimo una categoría por encima y luchando por la siguiente", la Tercera RFEF.

Fernández ya formaba parte de la directiva saliente con Juan Manuel Queijo y aunque tenía como objetivo optar a la presidencia en años venideros, "al final mis compañeros me convencieron para dar este paso". Explica que después de un tiempo alejado del Jerez Industrial por motivos laborales y a raíz del fallecimiento de Pedro Garrido "algo se removió dentro de mí y decidí regresar a mi club de siempre", por lo que decidió dar un primer paso entrando en la directiva.

En el aspecto deportivo, consideraba crucial dotar al proyecto "de estabilidad, no estar cambiando cada año de entrenador y plantilla". Por eso, apunta, "era importantísimo que la figura de Alberto Orellana siguiera en el club y al igual que Bruno Herrero. De hecho, se ha renovado ya al 90 por ciento de la plantilla de este año porque lo que funciona no hay que tocarlo en exceso. El objetivo será de nuevo entrar entre los cuatro primeros y luchar por el ascenso". Uno de los que continúa en el Industrial es Dani Herrera, autor de 28 goles esta pasada temporada: "Tenía ofertas mucho más jugosas de otros equipos, pero está a gusto aquí y creo que tiene la espinita clavada de no ascender. Nuestros jugadores saben que a lo mejor no podemos llegar a lo que ofrecen otros clubes, pero cumplimos con los pagos".

El club también debe crecer en lo institucional y en masa social. Fernández reconoce que el industrialismo no atraviesa por su mejor momento en los últimos años y se pone como reto personal "llenar la grada" del Pedro Garrido. "Estoy convencido de que lo podemos hacer, hemos crecido mucho en redes sociales y tenemos que rejuvenecer la grada porque es nuestro futuro, hay que generar afición y estoy convencidísimo de que hay muchos industrialistas 'dormidos' a los que vamos a enganchar". Para ello, la entidad ya ha trabajado esta temporada en diversos aspectos, "como ir de visita a los colegios de la zona" para atraer a un público joven aunque apunta que la polarización del fútbol jerezano, con los dos 'xereces' en categorías superiores no ayuda porque "está todo más disperso, sufragamos nuestros gastos gracias a los patrocinadores y si alguno pone en un club no lo va a hacer en otro, en ese sentido lo tenemos más difícil, ojalá tuviéramos la masa social de cualquiera de los dos Xerez".