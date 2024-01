Las otras veces que España jugó en Jerez

La Real Federación Española de Fútbol daba a conocer este martes las sedes de los dos primeros partidos de 2024 para la selección sub-21 que entrena el exfutbolista del Atlético de Madrid Santi Denia. El organismo que preside en funciones Pedro Rocha anunciaba que la 'Rojita' jugará contra Eslovaquia el próximo 22 de marzo en el Municipal de Chapín un encuentro amistoso y como preparación para el primero oficial, cuatro días después en los Juegos Meditérranos de Almería contra Bélgica, choque del Grupo B de la fase de grupos del Europeo 2025 y que lideran los españoles con tres puntos de ventaja sobre los belgas.

Con este partido internacional, Chapín acogerá por quinta vez a la selección española en alguna de sus categorías. Será la segunda vez que la sub-21 juegue en el Municipal, 31 años y 4 meses después de aquella ocasión en la que derrotaba a la República de Irlanda por dos goles a uno con tantos de un tal Kiko Narváez y del madrileño Antonio Acosta, futbolista que llegó a militar en el Cádiz en la temporada 93-94 que acabó con el conjunto amarillo colista y descendiendo a Segunda B.

En el añorado Domecq

Pero el primer partido de la selección española sub-21 en Jerez tuvo lugar varios años antes en el antiguo Domecq. El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 1987 ante la selección de Albania y el resultado fue de tres goles a cero para el conjunto que entrenaba el ya fallecido Luis Suárez. El partido levantó expectativas y Domecq registró un lleno casi absoluto: 15.000 almas en el viejo estadio jerezano. Muchos todavía se tiran de los pelos por aquella pérdida víctima de los intereses urbanísticos de la ciudad. La selección española era la vigente campeona de Europa sub-21 y el choque era clasificatorio para la siguiente Eurocopa de Naciones. De hecho, el triunfo daba el billete al combinado nacional para la fase final.

Aquella España sub-21 combinaba el talento de jugadores como el sevillista Rafa Paz, el valencianista Roberto o el todavía donostiarra Txiki Beguiristain junto a otros de más briega como Rafa Alkorta, Goikoetxea y Loren, un caso singular el de este último que por entonces libraba batallas con los centrales adversarios para reconvertirse con el paso de los años precisamente en zaguero.

España formó aquella noche de noviembre con Unzué en la portería; Cristóbal, Lizarralde, Tirado, Alkorta, Fernando, Goiko, Rafa Paz, Loren, Roberto y Beguiristain. Julio Llorente suplió a Tirado en el 65' y Álvaro a Fernando tres más tarde. La selección abrió el marcador a los 19 minutos con un cabezazo a placer de Loren, quien había recibido de Beguiristain tras un centro de Goikoetxea. Rafa Paz hacía el segundo antes del descanso y cerraba la cuenta a los 66 minutos con un doblete personal.

El primero en Chapín

El Municipal de Chapín ha acogido hasta la fecha tres encuentros de la selección española, por lo que el duelo contra Eslovaquia del día 22 de marzo será el cuarto que se dispute en el Estadio construido a finales de la década de los 80 y que se inauguró con un partido entre el Xerez Club Deportivo y el Real Madrid el 24 de agosto de 1988.

La selección olímpica que entrenaba el mito del barcelonismo Ladislao Kubala recibió el 12 de noviembre de 1991 a la de Bulgaria, un encuentro preparatorio para los Juegos Olímpicos y que registró una entrada de 9.000 personas que no quisieron perderse el segundo partido del jerezano Kiko Narváez con la elástica nacional. El delantero del Cádiz fue profeta en su tierra y abrió el marcador a los 19 minutos con un gran testarazo -uno de sus fuertes- aprovechando un servicio de Larrainzar. Los búlgaros empataron siete minutos más tarde en una jugada de estrategia que culminó Yotov. El exseleccionador nacional Luis Enrique estableció el 2-1 definitivo. Aquella selección se acabaría proclamando campeona olímpica en una final apoteósica en Montjuic contra Polonia y un tanto de Kiko en el descuento (3-2).

España formó aquella noche con Rafa en la portería, una línea de cinco con Miguel de libre, Oliete y Larrainzar marcando, Mariano y Santi Cuesta como laterales ofensivos; en la medular García Sanjuán, acompañado por Escurza y Emilio Amavisca y en el ataque Luis Enrique y Kiko. En la segunda mitad jugarían Ángel Luiz, Quique, Alfonso, Merino y Soler.

Las horas previas al encuentro estuvieron salpicadas de polémica por unas declaraciones a título personal que realizó el vicepresidente del Xerez CD Eduardo Segura, quien aseguraba que Villar, presidente de la RFEF, no merecía ser bien recibido en la ciudad debido a la oposición de la Federación a una ampliación en Segunda A que hubiera significado la salvación del Deportivo. Hubo hasta pancartas en contra del dirigente vasco.

De nuevo la sub-21

Cinco años después, el 17 de noviembre de 1992, la sub-21 volvía a Jerez para pisar Chapín. Se trataba del segundo partido de la fase de grupos del clasificatorio para el Europeo y aunque el seleccionador de la categoría era Andoni Goikoetxea, fue Javier Clemente, seleccionador absoluto, el que dirigió al equipo desde el banquillo. ¿No se fiaba? Enfrente, la poderosa selección de República de Irlanda.

España formó con Juanjo Valencia, Velasco, Mikel Lasa, Prieto, Santi Denia (actual seleccionador sub-21), Jon Imaz, Acosta, García Sanjuán, Alfonso, Julen Guerrero y Kiko. Seba suplió a Guerrero y Santi Cuesta a Alfonso en la segunda mitad. El punta jerezano no faltó a la cita con el gol y abrió el marcador a los 25 minutos. Apenas cuatro después, Acosta hacía el 2-0 y ya en la segunda parte llegaba el tanto de los irlandeses.

Chapín volvió a registrar una gran entrada, con 15.000 aficionados en las gradas, mientras que el palco también estuvo de lo más nutrido con Ángel María Villar oficiando como presidente de la RFEF; Pedro Pacheco, alcalde y presidente del XCD; Manuel Irigoyen y Marcos Equizábal, presidentes de Cádiz y Logroñés respectivamente; y Eduardo Herrera, quien ya por entonces se sentaba en el trono de la Andaluza.

Por fin, la absoluta

La RFEF saldaba por fin su deuda con Jerez en 1995, permitiendo que la selección española absoluta jugara en Chapín, sólo 82 años después de su fundación. El partido, disputado el 22 de febrero, fue contra Alemania a beneficio del colectivo de jugadores AFE que presidía Gerardo González Movilla y que tuvo el mayor peso de la decisión final.

Jerez se volcó con su selección y Chapín vistió sus mejores galas, las gradas se poblaron hasta los topes y el ambiente fue magnífico. España había sufrido una injusta eliminación en el Mundial de Estados Unidos cayendo en cuartos de final contra Italia en la prórroga y aquella nariz reventada de Luis Enrique por el codazo que le propinó el carnicero de Tassotti dentro del área. Hoy día, VAR mediante, roja y penalti sin discusión; entonces también, pero a España siempre le ocurría algún infortunio: cuando no era una tanda de penaltis era una decisión arbitral.

Alemania también afrontaba el amistoso en plena construcción. El Mundial de USA'94 fue un fracaso. La 'Mannschaft' había estado en las tres finales anteriores y defendía el título de Italia'90 tras superar a la Argentina de Diego Armando Maradona con un polémico penalti que transformaba el exzaragocista Andreas Brehme. Sin embargo, los alemanes aunque pasaban la fase de grupos caían también en cuartos contra la Bulgaria de Hristo Stoichkov.

Los seleccionadores se encargaron además de 'calentar' el partido. Al mítico Berti Votgs no se le ocurrió otra 'gracia' que quejarse de la capacidad de Chapín (no llegaba a los 20.000 asientos por entonces) y acostumbrado a torear en plazas de primera el Estadio le parecía indigno. Clemente, por su parte, elogió el césped, pero en su cruenta lucha con los periodistas contestó a uno de estos argumentando que antes de ir al Real Madrid -al que le tiene una ojeriza manifiesta- se quedaba en Jerez entrenando al Industrial: solaz blanquiazul y palabras que sentaron como un tiro a los xerecistas.

El partido, no obstante, defraudó y no se pasó del empate sin goles, aunque Salinas tuvo una buena oportunidad al final del encuentro. Clemente apostó por un once inicial formado por Zubizarreta, Belsué, Sergi Barjuán, Abelardo, Voro, Fernando Hierro, Donato, Caminero, Luis Enrique, Amavisca y Pizzi. En la segunda parte participaron Cañizares, Goikoetxea, Julen Guerrero, Cuéllar y Julio Salinas.