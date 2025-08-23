Pablo Llamas ya tiene rival para la primera ronda del US Open

Pablo Llamas ya vela armas en Nueva York de cara a su gran estreno en el cuadro final del US Open, que arranca este domingo con partidos muy atractivos. Como platos fuerte, el sorteo ha querido que el jerezano se las tenga que ver, al igual que en Roland Garros tras superar la 'qualy y enfrentarse a Alejandro Davidovich, con otro español en su puesta de largo. Su rival en el segundo turno de la Pista 6 este domingo será el asturiano Pablo Carreño Busta, un veterano de 34 años que atesora un gran palmarés. Juventud contra experiencia en un choque que no tiene antecedenes en torneos ATP. El primer partido de la jornada en esta pista está previsto para las siete de la tarde hora española.

Tras completar una fase previa sobresaliente, en la que remontó en la final de la previa al argentino Marco Trungelliti, un veterano de 35 años experto en este tipo de fases, por 6/3, 1/6 y 2/6, al norteamericano Andres Martin por un doble 6-4 y al alemán Yannick Hanfmann por 1-6, 6-3 y 6-4, Llamas afronta su estreno ilusionado, muy centrado y con el gran reto de superar el buen papel que realizó en el Grand Salm parisino, que era el primero de su carrera, el pasado mes de mayo. Pese a realizar un gran partido, no pudo con el malagueño y cayó 3-1. Cedió los dos primeros sets por 6-3 y 6-2, se adjudicó el tercero en el tie-break y con problemas en un antebrazo perdió el cuarto 6-3.

El jerezano, muy activo en redes sociales, no ha tardado en mostrar su alegría tras su gesta y ha escrito en Instragram: "Entrar al cuadro de un Grand Slam no es solo una victoria en pista, es el reflejo de todo lo que se entrena y se lucha fuera de foco. Muy feliz por este paso, agradecido con los que me empujan cada día… y con la cabeza ya puesta en mañana: debut en el cuadro principal del US Open. Nos vemos en pista".

Carreño, un viejo rockero que no abandona

El rival de Llamas es todo un clásico en el tenis español. Pablo Carreño nacido en Gijón hace 34 años, actualmente es el número 113 del Ranking ATP -el jerezano es 355- y llegó a entrar en el top 10 en 2017. Ha ganado once títulos ATP, siete individuales y cuatro en dobles, conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebraron finalmente en 2021 por la pandemia al vencer a Novak Djokovic y también posee una Copa Davis, la de 2019 que conquistó junto a Rafael Nadal, Roberto Bautista, Feliciano López y Marcel Granollersal con Sergi Bruguera como capitán al batir a Canadá (2-0) en la Caja Mágica de Madrid. Además, en dos oportunidades, en 2017 y 2020 alcanzó las semifinales de este US Open.