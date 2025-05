Pablo Llamas: "Roland Garros ha supuesto un antes y un después para mí, he logrado ahuyentar todos los miedos"

El camino del jerezano Pablo Llamas hacia la cima del tenis no está siendo fácil y eso que fue un tenista precoz, que subió rápido los escalones previos a su gran meta, afianzarse en el selecto grupo de los mejores del Ranking ATP. En octubre de 2018 conquistó con España la Copa Davis Júnior celebrada en Budapest, junto a un Carlos Alcaraz que ya apuntaba maneras, y en diciembre de ese mismo año volvió a demostrar que iba muy en serio, logrando la Orange Bowl, tanto en el cuadro individual como en dobles formando pareja junto al marbellí Ángel Guerrero. Este campeonato está considerado como el Mundial oficioso para las categorías cadete y júnior.

Su cruzada hacia el éxito le tenía reservadas alegrías y decepciones y lo peor de todo, lesiones que en su mejor momento le frenaron y supusieron un revés importante. Ahora, a sus 22 años y después de superar unos graves problemas en su muñeca derecha que le mantuvieron casi todo 2024 inactivo, se ha vuelto a levantar y lo ha hecho a lo grande. Ha superado el listón que tenía en el Open USA y en Wimbledon, unos Grand Slam en los que estuvo cerca de llegar al cuadro final. En Roland Garros, su torneo favorito, lo ha conseguido y en un año y un momento especiales. Francia se ha rendido a Nadal y él estuvo allí en el homenaje "para disfrutarlo y me emocioné muchísimo, fue espectacular, pura adrenalina. Fue un homenaje espectacular, a altura que Rafa merece y a la altura del torneo".

Tras quedarse muy muy atrás en el Ranking ATP ha cobrado impulso y vuelve a tener las mismas sensaciones que le llevaron a estar cerca del top 100 hace unos años. Está de vuelta y no podía haber elegido mejor escenario. Contra todo pronóstico, superó la fase previa con tres triunfos sin ceder ni un set, y se coló en el cuadro final de su primer Grand Slam para quedar emparejado con el también español Alejandro Davidovich, número 26.

No le tembló el pulso cuando conoció a su rival y no vivió con nervios los días previos al partido porque es sumamente tranquilo y pocas cosas le alteran. La Copa de Los Mosqueteros bien vale todo eso. "Roland Garros en mi mente ha supuesto un antes y un después, me ha servido para romper muchas barreras mentalmente. Tenía muchos miedos, muchos fantasmas en mi cabeza después de la lesión y los he ahuyentado. En este tipo de situaciones uno crece como persona y como tenista. Sinceramente, me siento feliz y contento y ya pienso en el próximo año, a ver si puedo repetir en el cuadro final porque es una auténtica pasada. Lo que he vivido en este torneo siempre estará en mi recuerdo, ha sido algo inolvidable".

Llamas celebra uno de sus puntos en Roland Garros.

El jerezano aclara que "mi experiencia ha sido única e irrepetible porque la primera vez siempre es especial y sientes una emoción enorme al ver las instalaciones y eso que en la fase previa no te dejan pisar la Philippe Chatrier. No la había visto y es alucinante. Cuando empiezas a jugar el tenis, siempre tienes un sueño y el mío es disputar un partido en esa pista. Insisto, esta experiencia me la llevo para toda la vida. Era mi primer Grand Slam, mi primer partido a cinco sets. Ha supuesto un impulso en mi carrera, nunca había jugado cuatro partidos seguidos de este nivel".

Y su primer partido en el cuadro final no terminó con resultado deseado, aunque vendió cara su derrota, tanto que ganó un set y en el cuarto tuvo contra las cuerdas a su rival. "Me encontré bastante bien durante todo el partido, a pesar de perder los dos primeros sets por unos marcadores que pueden indicar que fueron cómodos para él. Jugué bien, con intensidad, con juegos bastante largos, pero Davidovich también estuvo muy seguro y acertado en los momentos importantes. Me lo dejé todo en la pista y eso que estaba con molestias, aunque no son importantes. Después de tantos meses con problemas en la muñeca, es normal que te duela todo y mucho más cuando afrontas partidos tan largos y con rivales de tanto nivel. Los partidos fueron muy duros e intensos. No tenía tanto ritmo y me costó".

Ahora, su siguiente reto es jugar un torneo en Córdoba la próxima semana previo a afrontar también la qualy de Wimbledon y no se marca objetivos. "Con tantas lesiones, ya mi reto no es el ranking, es tener continuidad en el plano físico, que me respeten las lesiones para seguir entrenando fuerte semana a semana y poder afrontar los partidos con garantías, estoy haciendo todo lo que está en mi mano".

Llamas recordó a Paco Doña tras ganar su primer partido en la previa de Roland Garros.

El jerezano presume de sus raíces en cualquier parte del mundo y en París no se olvidó del Club Nazaret ni del fallecido Paco Doña, una de las personas que más confió en él siempre. "Me acordé mucho de Paco el día que gané mi primer partido. Murió en enero y desde el cielo seguro que me estuvo animando y apoyando. Si a mí me hizo ilusión, a él le hubiese hecho el triple".

Ha recibido muchísimas felicitaciones y "no me lo esperaba, no sabía que se podía armar tanto revuelo. Para mí es un honor y las agradezco muchísimo. Espero seguir disputando este tipo de torneos para que la gente también pueda disfrutar".

Su otra gran pasión es el fútbol y como cualquier joven de 22 años, es 'enamorado' de las redes sociales y está encantado y sorprendido con sus seguidores, entre ellos una cuenta @LlamasRuizLover (Pablo la Llama), que no para de animarle. "Me encanta Twitter, bueno, ahora X. Me gusta interactuar y un buen día me empezó a seguir esa cuenta, que no sé ni quien la lleva, y me divierte, no paro de reír con sus ocurrencias, es muy curiosa. Es interesante porque hay bastantes cuentas así, que siguen a tenistas que no somos tan conocidos y nos ayudan a darnos a conocer un poco más".