Partido vital para el Guadalcacín FSF en su visita al colista Gran Canaria FSF

Jerez/El Guadalcacín FSF afronta este sábado (17:00) ante el Gran Canaria FSF Teldeportivo en la Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire un partido vital de cara a sus aspiraciones de permanencia, correspondiente a la 13ª jornada de liga de Primera División. Las de Andrés Sánchez visitan la cancha del colista, que sólo ha sumado dos puntos gracias a dos empates y ha perdido diez encuentros, y necesitan un triunfo para refrendar su mejoría y volver a salir del descenso. En estos momentos, ocupan la 14ª plaza con 10 puntos, los mismos que el ENCE Marín, que está fuera de peligro por su mejor diferencia de goles.

Las guadalcacileñas cayeron la pasada semana en el Jerónimo Osorio ante el líder Futsi Navalcarnero, pero ofrecieron un gran nivel y tutearon a las madrileñas, que tuvieron que emplearse a fondo para vencer. La expedición viaja este mismo sábado en avión hasta Canarias y lo hace con ilusión y ganas.

Andrés Sánchez sabe que el encuentro es importante, pero no se fía del rival a pesar de su situación en la tabla. "La clasificación no refleja el potencial del equipo, no ha ganado, pero vende caras las derrotas, compite y tiene jugadoras de mucho nivel. La verdad que es un adversario complicado, que no está teniendo fortuna y que ha perdido muchos partidos en los últimos minutos. No lo tendremos fácil y cuando la necesidad es extrema, todos sacamos lo máximo".

El técnico jerezano, que cuenta con todas sus jugadoras disponibles, avisa igualmente que "hay que tener mucho cuidado y afrontar este enfrentamiento con mucha precaución. El viaje, aunque lo hacemos en avión, es largo y llevamos varias jornadas enfrentándonos a rivales grandes, que nos han exigido mucho. Este rival es de nuestra liga, vamos con ilusión y ganas de puntuar, a ver si nos volvemos con los tres puntos. Insisto, la empresa es complicada".