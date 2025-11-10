Paula Cuevas conquista el Masters del Rafa Nadal Tour by Santander

Paula Cuevas ha añadido un nuevo triunfo a su magnífico palmarés. A sus doce años, la tenista jerezana es una de las más firmes promesas del panorama nacional y lo ha rubricado este pasado fin de semana imponiéndose en el Masters del Rafa Nadal Tour by Santander que reunía a las ocho mejores raquetas de este Circuito auspiciado y que lleva el nombre del mejor deportista español de todos los tiempos. La victoria de Cuevas ha llegado además en la sede de la Academia que tiene el tenista en Palma de Mallorca, lo que le da más categoría a un nuevo título para la joven jerezana.

Cuevas llegaba al Masters con la mejor puntuación de las ocho participantes gracias a sus buenas actuaciones en los torneos anteriores. Así, la jerezana partía como cabeza de serie número 1 con una puntuación acumulada de 870 puntos, 600 de ellos logrados con sus victorias en las citas de Sevilla y Gran Canaria, además del segundo puesto obtenido en Bilbao.

Paula Cuevas.

María Serrano fue la primera rival a la que se tuvo que enfrentar Cuevas en cuartos de final del Masters. La jerezana imponía pronto su tenis y se llevaba el primer set por 6/2, mientras que en el segundo fue a más y lo ganaba sin ceder un punto (6-0). En semifinales, Carlota Rigot le complicaba mucho las cosas a Paula. El primer set cayó del lado de la jerezana en la muerte súbita por 7-6 (2). Rigot contestaba con una extraordinaria segunda manga que se adjudicaba por 1-6. En la tercera y definitiva, Paula Cuevas se imponía 10/5, pasando a la final.

Por el otro lado del cuadro, María Marín superaba en cuartos de final a la número 2 del torneo, Ariadne Puente, mientras que Marina Ruiz (4) derrotaba a Nahia Sougougou. En semifinales, Ruiz se llevaba la victoria por 6/2 y 6/3. Se esperaba una final igualada, pero Paula Cuevas ponía el partido de su lado en un gran primer set (6/1), ganando también el segundo por 6/3, coronándose como nueva campeona del Masters del Rafa Nadal Tour by Santander.