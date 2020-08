¿Quién se hace cargo de ese coste? ¿El Ayuntamiento, como propietario de la instalación o el equipo que usa el campo? Sin duda, una cuestión que no contempla el protocolo de la RFAF, quizá más acorde para equipos que tengan instalaciones propias que para municipios que acojan en sus instalaciones a diferentes equipos.

El protocolo de la RFAF exige que todas las instalaciones que utilizan los equipos o usuarios, salas comunes, gimnasios, salas de tratamiento, etc., deben ser desinfectadas antes de la llegada de los deportistas y del personal (teniendo en cuenta que deberá realizarse entre el uso de cada grupo fijo de entrenamiento), siguiendo las recomendaciones sanitarias. Posteriormente a la finalización del entrenamiento se debe proceder a la limpieza de utensilios y/o, material usado y vestuarios y el personal de limpieza deberá tener material de protección con guantes, mascarillas y batas desechables.

Además de las habituales recomendaciones de higiene de manos y distancia social, el protocolo recomienda " que se realice el control de temperatura previo al acceso a la instalación , en el que no puede superar los 37,5ºC para poder acceder", además de que toda persona que acceda deberá constar en el registro de entrada a la instalación.

En la asamblea de la Federación, Pernía explicó que la distinción entre club e instalaciones se hace porque hay recintos en los que se practica más de un deporte, pero no precisó quién asume la responsabilidad en el caso de una instalación municipal que sea utilizada por más de un equipo de fútbol.

En las Recomendaciones Generales comienzan los problemas porque se señala que "la entidad organizadora de cada actividad" -es decir, los clubes que entrenan-, "y los titulares de las instalaciones " -en el caso de Jerez el Ayuntamiento como propietario de las instalaciones municipales- "elaborarán un protocolo específico para la prevención de la COVID-19 que podrá ser solicitado por la autoridad competente o la propia RFAF, nombrando una persona coordinadora ( Responsable de Prevención COVID19 ), que en el caso de las instalaciones, de no nombrarse, será el titular de la misma".

El objetivo no es otro que la "prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de entrenamientos para competiciones oficiales de las distintas especialidades deportivas del fútbol federado en Andalucía, sin perjuicio de lo que pudiera determinar la Real Federación Española de Fútbol para los de ámbito nacional" como es la Tercera: puede ser que la RFEF añada medidas a las ya establecidas por la RFAF.

En virtud de esta exigencia y limitación restringida en número, la RFAF no autoriza por el momento los partidos amistosos de pretemporada de equipos en todas las categorías del deporte aficionado.

Los listados de 25 deportistas que van a realizar los entrenamientos han de ser enviados para su conocimiento con antelación a la Federación Andaluza, en caso de ser equipo de categoría territorial, o a la Delegación Provincial, si es equipo de categoría provincial. Los 25 deportistas que participen en los entrenamientos no podrán rotar , por lo que ha de ser siempre el mismo grupo el que se reúna hasta que se produzca un nuevo comunicado de la RFAF en otro sentido.

Recomendaciones del protocolo

Vestuarios. En el caso de las medidas en vestuarios se reducirá el aforo de los mismos. Para que no se supere el aforo de duchas y vestuarios se organizará su distribución de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de seguridad, deberán distribuir espacios específicos para ropa usada, y turnos de duchas, así como delimitar la zona donde deberá esperar el resto del equipo hasta su turno para el uso de duchas o vestuarios, manteniendo esta zona liberada de otras personas. En aseos de hasta 4 metros cuadrados sólo podrá acceder una persona, salvo que requiera asistencia. En los mayores de 4 metros cuadrados se limitará el aforo al 50% de las cabinas o WC. Se deberán desinfectar los vestuarios según cada uso por grupo de entrenamiento, aun así, se recomienda, si es posible, no realizar el uso de vestuarios para los entrenamientos.

Material deportivo. Especial atención en no hacer uso de material deportivo de uso común sin ser desinfectado previamente (esterillas, balones, etc.), también deberán desinfectar los balones diariamente en cada ciclo de entrenamiento, así como los petos o prendas que deberán ser lavadas diariamente y no ser utilizadas por diferentes personas. Los banquillos, porterías u otros elementos utilizados durante la práctica deberán ser desinfectados para cada grupo de entrenamiento, así como evitar el uso del mismo asiento por distinta persona. Igualmente se recuerda que los botes de bebida deberán ser individuales y personales, y en los casos de utilización de dispositivos electrónicos de medición de valores antropométricos, de medidas del rendimiento deportivo o geolocalización, o dispositivos similares, sólo podrán ser usados por la misma persona o se deberá realizar una desinfección a fondo.