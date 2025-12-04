Con Xavi Molist, van siete técnicos destituidos en el grupo de Xerez CD y Xerez DFC

Sigue la rueda de destituciones en el Grupo 4 de Segunda Federación en el que juegan Xerez DFC y Xerez CD. El Estepona ha anunciado este jueves, a apenas tres días del partido contra la UD Melilla, la destitución de Xavi Molist, técnico que a su vez sustituyó a Mikel Llorente y que ha estado nueve jornadas al frente del club malagueño.

El Estepona es penúltimo en la tabla con sólo 7 puntos sumados después de las 13 primeras jornadas y arrastra una crisis deportiva galopante con siete partidos seguidos perdidos, una racha imposible de mantener para cualquier entrenador. Los costasoleños, con uno de los presupuestos más altos del grupo, no han cumplido con las expectativas en el primer tramo de Liga y se encuentran en puestos de descenso a 10 puntos de la permanencia que marca el Xerez DFC, precisamente el equipo que le infligió la última derrota hace unos días en el Francisco Muñoz Pérez.

El cuadro malagueño inició la temporada con Mikel Llorente al frente del equipo. La paciencia duró poco y caía en la cuarta jornada de manera rocambolesca, pues pocas veces un técnico es destituido tras ganar el partido anterior. En efecto, el Estepona inició el curso con un empate en casa frente al Linares y dos derrotas consecutivas contra Minera y Recreativo. En la cuarta fecha visitaba Chapín para medirse al Xerez CD. Un gol de Castedo en el descuento daba los tres puntos al combinado de Llorente, que era despedido horas después. Ver para creer.

La directiva presidida por Juan José Hidalgo firmó a Xavi Molist, quien contaba con una experiencia de dos años al frente del Sant Andreu. Los números del catalán no han podido ser peores: 3 puntos de 27 posibles, una única victoria ante el Atlético Malaguño -el único equipo peor que el Estepona- y ocho derrotas, siete de ellas seguidas.

El anuncio del despido se ha hecho oficial este jueves, aunque el técnico no estaba entrenando ya a la plantilla desde el pasado lunes y faltaba el acuerdo económico para proceder al comunicado. De hecho, ha sido el segundo entrenador del club quien se ha hecho cargo del trabajo semanal a la espera de la llegada de un nuevo técnico que se haga con las riendas de una entidad que, de momento, va a la deriva. El partido de este domingo contra la UD Melilla, otro histórico en apuros, en puestos de descenso y que tampoco ha ganado con Javi Motos, es clave.

Molist es el séptimo entrenador en caer esta temporada tras las destituciones de Mikel Llorente, Alberto Cifuentes (Melilla), Antonio Fernández (Xerez DFC), Pedro Morilla (Recreativo), Iván Martínez (Yeclano), Alberto Lasarte (Almería B). Además, Juan Francisco Funes ha pasado del filial del Malagueño al primer equipo.