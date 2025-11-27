Xerez CD y Xerez DFC no tendrán que jugar fuera de Chapín por la resiembra

Cambio de planes. Ni Xerez CD ni Xerez DFC tendrán que disputar fuera de Chapín por la resiembra sus respectivos partidos de liga ante Atlético Malagueño el próximo 14 de diciembre el primero y Lorca Deportiva el 21 el segundo. El césped, que no está bien pese a los esfuerzos de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento por tener el campo en las mejores condiciones, necesita el cambio de la semilla de verano a la de invierno y tenía unos plazos marcados que han variado y que no afectarán a la competición.

Deportes está acometiendo ya mejoras -resiembra denominada de transición-, que van a permitir que el campo pueda ser utilizado mientras se lleva a cabo este primer tratamiento previo a la resiembra definitiva, fijada ahora para finales de diciembre cuando pare la competición. El objetivo será que Chapín esté en perfectas condiciones para la disputa del derbi el próximo 4 de enero.

El estadio tiene un calendario apretado de encuentros hasta final de año y la carga para el césped será importante, pero los diferentes cuidados a los que está siendo sometido deben evitar problemas y permitir que aguante hasta su renovación definitiva. Este viernes, el Municipal alberga los partidos de selecciones femeninas absolutas Ucrania-Escocia (12:00) y Suiza-Bélgica (19:00), correspondientes a la primera edición del Torneo ShePlays que se desarrolla también en El Palmar de Sanlúcar y el Antonio Gallardo de Arcos, y el domingo el Xerez CD se medirá al Real Jaén. La siguiente semana, el 2 de diciembre, otros dos enfrentamientos de selecciones femeninas, el Gales-Suiza y el Escocia-China; el domingo 7, el Xerez DFC recibirá al Recreativo de Huelva y también se disputa la Gañafote Cup del día 8.

La Delegación de Deportes tenía previsto comenzar la resiembra a partir del 9 de diciembre, pero no va a ser así y la acometerá una vez disputada la cita entre el Xerez DFC y el Lorca el 21, aprovechando el parón por las vacaciones de Navidad. Las medidas adoptadas tienen el visto bueno de los dos clubes, que cada fin de semana están congregando a un importante número de aficionados y se encontraban con un serio problema en el Pedro Garrido debido a su escaso aforo.