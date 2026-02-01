El Xerez DFC vuelve al descenso, el Xerez CD sigue tercero y el Águilas recupera el liderato

El triunfo por la mínima ante el Melilla mantiene al Xerez CD en la tercera posición del Grupo 4 de Segunda Federación, ahora a dos puntos del Águilas, que ha recuperado el liderato tras vencer al Yeclano en La Constitución, mientras que el Xerez DFC cae a puestos de descenso diez jornadas después tras sufrir ante el Atlético Malagueño, el colista de la tabla, la tercera derrota consecutiva en un mes negro para los de Diego Caro: cuatro derrotas en cinco encuentros.

El gol de Charaf a los 13 minutos de juego permitió al Deportivo reencontrarse con el triunfo tres jornadas después y alcanzar ya los 37 puntos, a uno del UCAM, que el sábado no pasaba del empate en La Condomina frente al Extremadura, y a dos del Águilas. Un tanto de Pedrosa ha supuesto el triunfo de los de Adrián Hernández -en su vuelta a Yecla- convirtiéndose en el segundo equipo capaz de anotar y ganar en La Constitución. El otro fue el Xerez CD hace ya varias jornadas. De esta manera, el Águilas se llevó el derbi comarcal y desbanca de la primera plaza al UCAM, al que le ha durado el liderato exactamente una semana.

El Águilas, de nuevo líder tras ganar en Yecla.

En la cuarta posición se mantiene el Recreativo de Huelva, que superó al Almería B por la mínima gracias a un golazo de Aitor García, que redebutaba en el Nuevo Colombino. Mejor estreno imposible para el recreativista. Y cierra posiciones de play-off de ascenso la Deportiva Minera de Checa, de nuevo en buena forma y que protagonizó la goleada de la jornada y de la temporada, haciéndole una 'manita' al Linares Deportivo, que jugó con diez desde el minuto 20 por la roja directa a Israel García.

Extremadura (1-1 en Murcia) y Lorca Deportiva comparten puntos (32) en la sexta y séptima plazas. Los murcianos se han impuesto en el otro derbi regional a una Unión Malacitano cuesta abajo y sin frenos: cinco partidos sin ganar y tres derrotas en esta serie, acercándose peligrosamente a la zona baja.

El Xerez DFC cae de nuevo a posiciones de descenso tras su sonrojante derrota en casa del colista y el triunfo del Puente Genil frente al Atlético Antoniano. Los sevillanos se adelantaron en el marcador con otro gol del jerezano Diego Rodríguez (el séptimo de la temporada y el tercero en las dos últimas jornadas), pero dos tantos nada más comenzar la segunda mitad le daban la vuelta al partido y los pontanos salen de la zona roja instalando allí al equipo de Diego Caro. Los azulinos tienen ahora la permanencia a cuatro puntos y el play-out, a tres.

Resultados y clasificación tras la 21ª jornada. / 68

Su próximo rival este domingo, el Real Jaén, se ha visto incapaz de vencer en La Victoria al Estepona (0-0), que a su vez recibirá al Xerez CD. Los del Santo Reino suman 29 puntos, mientras que los malagueños están a 13 puntos de la permanencia y tienen un pie en Tercera RFEF al igual que los dos filiales.