El Xerez Toyota no se fía del Nueva Era Melilla, otro rival de la zona baja de la tabla

El duro revés (6-2) encajado el pasado domingo en la cancha del colista Heredia Málaga no es fácil de digerir, pero el Xerez Toyota Nimauto debe hacerlo para solventar una nueva cita liguera, la novena en el Grupo 5 de Segunda B, este sábado (19:00) en el pabellón Ruiz-Mateos frente a otra escuadra de la parte baja de la tabla, el Melilla Ciudad del Deporte Nueva Era FS, que es 12º con nueve puntos, pero que se encuentra al borde del precipicio, a uno Malacitano Futsal, que marca el descenso. Los xerecistas, por su parte, siguen segundos con 17, pero ahora a cuatro del líder Mengíbar y con dos más que tercero y cuarto, Sima Granada y Virgili con 15.

Los de Isco Torres no estuvieron bien en su última cita y recibieron un severo correctivo por parte de un equipo acumulaba cinco derrotas consecutivas y que los cuatro puntos que tenía los había cosechado en las dos primeras fechas ligueras. Nada les salió bien y el técnico ha pedido "autocrítica. Tenemos que meternos en la cabeza, no solo los técnicos o algunos jugadores, sino todos, que este año todos los equipos te pueden ganar y más si cabe cuando juegas en su pista. Sabía que pese a ir último el filial del Málaga nos lo iba a poner muy complicado, tiene jugadores buenos a los que conozco bien".

Con esas consignas claras y el apoyo de la grada, que aprieta muchísimo, a los azulinos les toca recuperar sensaciones, mejorar tanto en ataque como en defensa y quedarse con tres puntos vitales para que el líder no se les escape demasiado y los adversarios que empujan desde atrás no se les acerquen más. Los norteafricanos llegan a Jerez tras perder la pasada jornada en la pista del Virgili Cádiz por 2-1 en un choque intenso, que se resolvió del lado amarillo con oficio, pegada y el empuje del público.

Isco, cauto: "Se han reforzado bien"

El técnico xerecista, de cara a este nuevo enfrentamiento, recuerda que "volvemos a casa y lo hacemos con ganas de resarcirnos de la derrota del domingo fuera, en un partido en el que las cosas no nos salieron bien, se nos puso en contra pronto y aunque reaccionamos después, el equipo sufrió un nuevo bajón y no tuvimos la capacidad de reacción de otras veces. Fue la primera derrota en competición liguera y, insisto, tenemos ganas de lograr una victoria en casa".

Sobre el rival, avisa: "Se ha reforzado bien, aunque el inicio de competición no ha sido bueno porque tienen muchas caras nuevas. De todos modos, poco a poco le van cogiendo el ritmo a la competición y en los últimos partidos han tenido buenos resultados. La semana pasada perdieron por un ajustado 2-1 en Cádiz contra Virgili, pero es un equipo peligroso y cada vez que se enfrenta a nosotros se ven partidos muy disputados y bonitos. Espero que sea así y que podamos llevárnoslo a nuestro terreno".

El preparador isleño ha preparado "bien el partido, conocemos su fortaleza, tiene un jugador que condiciona mucho su juego, es el líder del equipo, sobre el que gira el resto de jugadores, que son buenos también. Yusef tiene mucha experiencia no solo en esta categoría, también en otras superiores y da gusto no jugar contra un equipo con jugadores así. Ya lo he comentado, espero que se vea un gran partido y que nos quedemos con los tres puntos. Llegamos en buenas condiciones con la única baja por sanción de David López, que tiene un partido de castigo".