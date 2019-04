Blas Moreno, que fue alcalde de Estella entre 2003 y 2015, regresa a la política. En la mañana de este viernes se anunció que volverá a aspirar a la presidencia de la junta vecinal de su pedanía aunque lo hará con la marca Adelante Jerez, la coalición de Podemos e Izquierda Unida para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo —es previsible que en esta entidad la denominación sea Adelante Estella—.

Horas después de su presentación, el candidato de Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, señalaba en redes sociales: “Estella merece un alcalde con principios, que no use el Ayuntamiento únicamente para confrontar y obtener réditos electorales. Un alcalde que ponga por delante a su pueblo y a sus vecinos. Un alcalde con todo un equipazo, con experiencia pero también con futuro. Ese alcalde fue y volverá a ser Blas Moreno”.

Uno de los objetivos que se ha marcado la formación en caso de que gobierne es que el Ayuntamiento pedáneo asuma la gestión del agua, tal y como ha hecho Torrecera. De hecho, con Moreno de alcalde se iniciaron los trámites durante el anterior mandato municipal pero estos no llegaron a culminarse con el cambio de gobierno.

El candidato de Adelante tendrá que competir contra el actual alcalde, Ricardo Sánchez (PP) y contra un candidato del PSOE que aún no se ha dado a conocer. Otras formaciones no han señalado si finalmente presentarán candidato o no en este núcleo rural.

Blas Moreno fue presidente de la junta vecinal de Estella del Marqués durante 12 años retirándose en 2011 alegando motivos personales. Moreno es el segundo candidato que confirma la confluencia de Podemos e IU en las pedanías para las próximas municipales. Como era de esperar Manuel Bertolet optará a una otra reelección al frente del Ayuntamiento pedáneo de Torrecera.