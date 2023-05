Elecciones municipales en Jerez: La Confluencia subraya que los resultados "no son buenos, nos trae un gobierno de la derecha"

"Estos resultados no satisfacen nuestras expectativas". El candidato de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, apuntó este domingo en la sede de Izquierda Unida que "no es justo, con el trabajo que hemos realizado en la campaña los hombres y mujeres de Izquierda Unida y de Ganemos, y los independientes en La Confluencia". "Y, lo peor de todo- añadió- creemos que esto no es bueno para Jerez porque nos trae un gobierno de la derecha y de la ultraderecha a esta ciudad".

Con dos concejales como resultado electoral, Ruiz-Berdejo agradeció el trabajo de los hombres y mujeres "que se han dejado el alma, no sólo durante esta campaña, sino durante todos estos años tanto en el grupo de Ganemos Jerez, como en el de Izquierda Unida. Y adelanto que no vamos a permitir desde el espacio que conquistamos en la institución, que no es todo el que nos gustaría, pero con ese vamos a hacer oposición a las políticas de la mano de María José García-Pelayo y la ultraderecha de la ciudad".

Por su parte, la número 2 de la lista, Kika González, también manifestó que no son buenos resultados. "Ya hemos conocido a la señora Pelayo como alcaldesa y no nos gusta y no nos parece que sea algo que vaya a mejorar la vida de los jerezanos. Por tanto, no estamos contentas con el resultado. Además, entra la ultraderecha por primera vez en el Ayuntamiento de Jerez y eso nos parece muy mala noticia, algo que nos obliga a cambiar las herramientas de trabajo que veníamos haciendo, una oposición constructiva. Sí aseguramos a todas aquellas personas que han apostado por nosotras que nos van a seguir teniendo donde haya que estar. Mucho me temo que ahora desde el Ayuntamiento va a ser mucho más difícil que podamos hacer algo por la gente, pero estaremos en las calles, en los tajos, en las casas y estaremos con nuestra gente defendiendo una mejora para la vida de los jerezanos".