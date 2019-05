Ganemos Jerez cree que "sería un craso error que el PSOE pactara con Ciudadanos"

Anoche había caras de decepción en el cuartel general de Ganemos Jerez, instalado en la Guarida del Ángel, con los resultados electorales que dejan a la agrupación de electores con un solo concejal, sillón que ocupará Ángeles González 'Kika' frente a los cinco que sumó en las municipales de 2015, a las que concurrió con el apoyo de Podemos. Ganemos Jerez logró 4.604 votos, el 5,25% del total, frente a los 14.631 y el 16,23% de los anteriores comicios.

Ganemos Jerez acudía a las urnas en esta ocasión en solitario, mientras que Podemos lo hacía con IU en la confluencia Adelante Jerez y, según la candidata a la Alcaldía de la agrupación de electores, "quizás no hemos sabido rentabilizar nuestro trabajo o no hemos sabido transmitir la diferencia entre Ganemos y Podemos. Tenemos que sentarnos a analizar por qué hemos bajado de cinco a un concejal, porque puede ser por muchas circunstancias".

Pese al fuerte descenso de la formación municipalista, Kika González mostró su satisfacción tanto por el hecho de haber logrado retener un concejal como por la victoria del "bloque de izquierda" en las elecciones, que podría darle a Ganemos Jerez la llave del gobierno local con el único concejal en su poder, el número 14 que determina la mayoría absoluta en la Corporación jerezana siempre que el PSOE (10 concejales) se inclinase por buscar un pacto progresista con el apoyo también de Adelante Jerez (3 ediles).

"Tenemos que felicitar a nuestros votantes y a nuestra gente por el trabajazo que han hecho, y tenemos que alegrarnos del reconocimiento de la ciudadanía al PSOE", señaló la cabeza de lista de Ganemos Jerez, quien insistió en que en los próximos días harán un análisis en frío de los resultados para saber "qué nos ha llevado a bajar tantos concejales"

"Mi sensación -prosiguió la candidata de la agrupación de electores- es que no se ha reconocido el trabajo que nosotras hemos hecho, y quizás la rentabilidad de nuestro trabajo ha repercutido en otro partido, por lo que tenemos que analizarlo y eso se tiene que ver cómo lo traducimos"

Sobre el papel que desempeñará Ganemos Jerez en el nuevo mandato, Kika González recordó que "ya dijimos ayer que lo que sacáramos lo vamos a exprimir al 100%, porque la ciudadanía ha decidido que sigamos ahí aunque sea con uno en vez de con cinco, y ahí vamos a seguir dándolo todo. Las personas siguen necesitando las mismas cosas, por lo que nuestro trabajo sigue adelante con la misma energía de cuando éramos cinco".

En cuanto a posibles pactos, la número 1 de Ganemos Jerez eludió pronunciarse para dejar en manos del PSOE la iniciativa. "En la situación en la que estamos tendremos que ver primero si somos muleta de algo, si nos necesitan para algo. Nosotras hacemos siempre una oposición constructiva, y nos necesiten para gobernar o no, vamos a seguir poniendo medidas encima de la mesa", dijo González, quien puntualizó que "si Mamen me llama, por supuesto me voy a sentar, pero que nosotros vayamos a poder decidir si estamos en el Gobierno, creo que son ellos los que tendrían que ofrecérnoslo".

Eso sí, la candidata dejó claro que sería un "craso error" que el PSOE pactara con Ciudadanos, porque "no le va a rentar como nosotras".

La alcaldable de Ganemos Jerez dijo desconocer si les ha podido penalizar o beneficiar la baja participación, "supongo que nos ha penalizado, aunque tampoco lo sé porque puede que hayamos mantenido el concejal por esa baja participación" y, en todo caso, quiso transmitir un mensaje de ánimo a la ciudadanía, "porque la gente está desanimada, pero nosotros somos un grupo humano de gente que está entregada por mejorar la vida de las personas, y eso lo vamos a seguir haciendo".

"Somos personas que trabajamos por las personas estemos donde estemos, dentro de las instituciones o fuera. Hemos querido estar dentro, pero si la ciudadanía nos quiere fuera, seguiremos trabajando", significó Kika González, no sin precisar que "si yo fuera alcaldesa, no quisiera verme con la gente de Ganemos en la puerta del Ayuntamiento".

Kika González hizo autocrítica al asegurar que "creo que una de las causas de nuestra bajada tiene que ser que no hemos sabido transmitir la diferencia entre Ganemos y Podemos. Otra es que a lo mejor no hemos sabido vender nuestro trabajo, porque a nosotras nos cuesta eso de ponernos medallitas y a lo mejor no hemos puesto demasiado énfasis y hay otras personas que se han beneficiado de eso. Pero también puede ser que las personas estén contentas con el trabajo que ha hecho el PSOE, algo que me parece legítimo".

En respusta a la pregunta sobre si Jerez gana o pierde con estos resultados, la alcaldable de Ganemos Jerez señaló que "está por ver", si bien puntualizó que "creo que pierde, porque nosotras éramos garantía de mucho trabajo, aunque quizás la nueva fórmula le rente más a la gente. Ya se verá".