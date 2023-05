El Gobierno andaluz tras la prohibición de ir a actos institucionales con el PP: "La Junta tiene que seguir trabajando"

El Gobierno andaluz ha manifestado este martes que seguirá con su "trabajo habitual" aunque haya campaña electoral por los comicios locales del 28 de mayo, puesto que en esta comunidad, a diferencia de otras, no se celebran en esa fecha elecciones autonómicas.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, tras ser preguntado sobre la orden dada por la Junta Electoral de Zona de Jerez de prohibirle tanto a él y otros consejeros de acudir a actos institucionales junto a miembros de la candidatura del PP al ayuntamiento, como el caso de la cabeza de lista, María José García-Pelayo.

Concretamente la citada junta electoral emitió esa resolución tras la denuncia presentada por Andalucía X Sí que denunció la presencia de consejeros en la ciudad desde que se convocaron las elecciones municipales a principios de mes, unos actos en los que estuvo también la candidata del PP. Precisamente, una de las visitas declarada ilegal por la Junta Electoral fue una de Nieto al Colegio de Abogados de Jerez donde el PP aprovechó para afirmar que agilizará la sesión de suelo a la Junta de Andalucía si consiguen acceder al gobierno de la ciudad tras las próximas elecciones.

El consejero de Justicia dijo al respecto al ser preguntado por este auto: “Uno tiene que seguir trabajando y no nos vamos a parar porque haya una campaña electoral". Acto seguido, llegó a afirmar que todos los consejeros “tienen mucha relación constante con alcaldes de todos los colores políticos”.

Por ello, señaló que, si la junta electoral de Jerez ha entendido que esa situación no se ajustaba a la neutralidad, lo acepta, pero no lo comparte. "La Junta no está en elecciones, sino que tiene que seguir afrontando sus obligaciones", agregó. Acto seguido, dejó claro que la administración autonómica cumplirá la normativa electoral y será respetuosa con la realidad electoral, "pero hay que hacerlo compatible con nuestro trabajo diario".

Continúan las visitas de consejeros a Jerez

Tras el auto de la Junta Electoral de Zona que prohíbe la presencia de miembros del PP en actos institucionales del PP, han proseguido la visita de consejeros a la ciudad. Hasta el momento se han realizado dos: una de la consejera de Inclusión Social, Loles López, y de la de Agricultura, Carmen Crespo, esta última en la jornada de este miércoles.

Ahora bien, para cumplir con el mandato judicial, en ambos casos se ha realizado una doble convocatoria pública. Así, en primer lugar se celebra el acto institucional que es convocado por la Junta (en el caso de Loles López fue una visita a un centro de mayores y se anunció para este martes una “visita técnica” de Carmen Crespo a la Comunidad de Regantes de Guadalcacín, aunque luego se suspendió y se trasladó a unas instalaciones en la Junta de los Ríos). Con posterioridad, el partido realiza otra convocatoria con la asistencia del representante del gobierno y miembros de la candidatura del PP donde no se hace mención de su cargo institucional, aunque se le presenta como “responsable autonómica del PP” en ambos casos.