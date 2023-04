La Junta Electoral de Jerez ordena a los consejeros de la Junta que no vayan a actos institucionales junto con miembros del PP

La Junta Electoral de Zona de Jerez ha ordenado a los consejeros Arturo Bernal, José Carlos Gómez y José Antonio Nieto a que no acudan a actos institucionales junto a miembros de la candidatura del PP, así como a la candidatura popular, María José García-Pelayo, a que los acompañe en este tipo de convocatorias. No obstante, la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Junta Electoral Provincial —el PP ya ha adelantado que lo presentará—.

De este modo, este órgano judicial ha estimado buena parte de la denuncia presentada por Andalucía X Sí la pasada semana tras las visitas que estos realizaron a la ciudad cuando ya se habían convocado las elecciones municipales. De este modo, consideran que estos actos incumplen la normativa electoral por varios motivos.

En su denuncia, la formación hizo mención de la visita del consejero de Turismo, Arturo Bernal, respectivamente, durante la pasada Semana Santa. Asimismo, apuntó la presencia del consejero de Universidad, José Carlos Gómez. en el Campus Universitario de la UCA el pasado día 9 o la reunión del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, con representantes del sector judicial de la ciudad en la jornada del pasado lunes. En todos ellos, según reza la denuncia, estuvieron acompañados “en todo momento” por la candidata del Partido Popular, así como por miembros de su candidatura.

Para empezar, señalan que “vulneran el principio de igualdad entre los actos electorales” ya que en esos actos no se encontraban presentes “miembros de otras posibles candidaturas en compañía de los consejeros”. Asimismo, considera que este tipo de actos se consideran “prohibidos” dado que “pueden interpretarse” que de forma “directa o indirecta, mediata o inmediata, pueden inducir el sentido del voto de los electores”. Además, señala que los consejeros deben evitar que este tipo de actos “puedan inducir el sentido del voto”.

No acepta, en cambio, la segunda denuncia que presentó la formación andalucista en la que cuestionó la presencia del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el acto de presentación de la candidatura del PP. Así, señala que su presencia, aunque se anuncie su cargo, en este no ejerce las funciones propias que tiene como representante de la Junta.

Por este motivo, en la resolución, se requiere a Arturo Bernal, José Carlos Gómez y José Antonio Nieto para que "se abstengan en el futuro" de acudir a eventos de naturaleza institucional en su condición de consejeros de la Junta de Andalucía "en compañía de miembros de las candidaturas electorales".

Por otro lado, requiere a María José García-Pelayo a que "se abstenga de acompañar a los consejeros a los actos de naturaleza institucional". Y reclama también al PP para que impida que sus candidatos acudan a actos de naturaleza institucional en compañía de consejeros de la Junta, siempre y cuando vayan en su calidad de miembros del ejecutivo andaluz.

El Partido Popular ha anunciado que presentará un recurso al considerar que la resolución es “totalmente desproporcionada”.