Manuel Méndez, de Ciudadanos Jerez: "Con estos resultados se cierra una etapa muy bonita"

El candidato a la alcaldía de Jerez por Ciudadanos, Manuel Méndez, ha agradecido “el apoyo que hemos recibido durante esta campaña electoral”, así como la confianza de “todas las personas que nos han votado en la jornada de hoy”.

“Sabíamos que lo teníamos muy difícil. Con estos resultados se cierra una etapa muy bonita y de la que me siento orgulloso, tanto por la experiencia como del trabajo realizado durante estos años”, ha añadido el candidato en un comunicado. Ciudadanos Jerez ha perdido los cuatro concejales que consiguieron en 2019.

Ante los resultados obtenidos, Méndez ha felicitado a “las formaciones políticas que han obtenido la confianza de los jerezanos, donde el Partido Popular ha obtenido una importante mayoría”, con la esperanza de que en esta próxima legislatura “lleguen a Jerez todas las promesas que ha hecho María José García-Pelayo acerca de las futuras inversiones prometidas por parte de la Junta de Andalucía”.

“A los concejales que se incorporan ahora al pleno de la corporación municipal, lo único que les pido es que actúen en el interés de todos los jerezanos como hemos hecho en Ciudadanos estos ocho años”, ha declarado.

“No me quiero olvidar de los 37 valientes, más los que han estado detrás, que decidieron acompañarme en esta aventura, donde hemos hecho lo correcto”, ha expuesto el candidato jerezano, quien ha tenido un recuerdo especial “para mi familia, mis hijas y, sobre todo, mis padres, a quienes he tenido presente en todo momento y que desde el cielo me han amparado en todos mis pasos”.

“Cuando entré en el Ayuntamiento de Jerez en 2019 ya dije que venía a aportar porque creía que se podían hacer las cosas mejor para mi ciudad y a partir de ahora tocará hacerlo desde otro lugar”, ha señalado, recordando que su compromiso con la ciudad “sigue siendo el mismo”.

“Esta oportunidad ha supuesto un sueño para mí”, ha rematado Méndez, confesando que haber podido ser candidato a la alcaldía de la ciudad ha sido “una de las experiencias más bonitas de mi vida y me la llevo en el corazón”.