"Ciudadanos va a ser la llave del futuro gobierno de Jerez"

Manuel Méndez Asencio fue elegido candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Jerez a principios del pasado mes de febrero. Durante este mandato que está a punto de acabar, en el que se estrenó como concejal de la corporación, ha sido su portavoz municipal.

El alcaldable de la formación naranja trabaja desde hace más de dos décadas en la mutua Fremap, aunque durante los últimos cuatro años ha estado en excedencia por sus responsabilidades como representante de su partido en el Ayuntamiento.

Casado y con dos hijas, es integrante de la peña flamenca La Buena Gente, en la que ha ocupado distintos puestos de su junta directiva. Y lleva por orgullo ser sobrino de la mítica, Francisca Méndez Garrido, ‘La Paquera de Jerez’ (1934-2004).

Usted ha sido durante este mandato el portavoz municipal de Ciudadanos. ¿Por qué decidió dar el paso y ser el cabeza de lista de su partido?

En 2019, Ciudadanos me dio la oportunidad de entrar en política. Después del bagaje de cuatro años en la oposición, era el momento de hacer lo correcto y no lo conveniente. Lo conveniente es hacer lo que te dice la cabeza. Y la cabeza te dice que, viendo el panorama en el que estamos, lo mejor es dar el paso a un lado. Además, yo había dado un compromiso por cuatro años. Pero, al final, hice lo correcto porque lo que representa Ciudadanos es bueno para Jerez. Tenemos un equipo con capacidad para dar soluciones a los problemas que tiene la ciudad. Yo tengo dos niñas y me preocupa mucho que ellas no tengan un futuro aquí y se tengan que ir. Lo he vivido con mi cuñado, que ha estudiado telecomunicaciones y se ha tenido que ir. Y eso me ha pasado a mí y a muchísima gente en Jerez. Esa es una situación que hay que revertir.

Como bien dice, usted entró en política hace cuatro años. ¿Qué balance hace de este periodo?

La política es una carrera apasionante e intensa. Ha habido de todo. Pero este mandato ha estado marcado por la pandemia y, en ella, he visto lo mejor de las personas. Yo hago un balance positivo por el trabajo que ha hecho mi grupo municipal durante estos cuatro años. Ha sido un trabajo intenso y sin otro interés que no haya sido tratar de dar solución a los problemas de los ciudadanos. Pero el gobierno de Mamen Sánchez eligió a otros socios que sí sacaron tajada del presupuesto que tenemos. Pero, cuando ha habido cosas importantes, hemos puesto por delante los intereses de los jerezanos y hemos actuado en conciencia. Hemos desarrollado un gran trabajo en el tema municipal.

Los cuatro concejales que obtuvo Ciudadanos les dio la posibilidad de ser socios preferentes del gobierno del PSOE. Sin embargo, el ejecutivo ha pactado más con las fuerzas que están a su izquierda. ¿Por qué cree que el PSOE buscó más a estas formaciones que a la suya?

A esa pregunta no le puedo contestar porque considero que debería ser el PSOE quien la respondiese. Sí le puedo decir que el PSOE venía de una tendencia en la que buscaba el apoyo de unos partidos que se han limitado a organizar festivales culturales y que han abandonado la política. Si hacemos balance de lo que la izquierda ha hecho en estos cuatro años, solo se pueden decir los festivales de música y poco más. Si el PSOE se fiaba mucho o poco de nosotros, no lo sé. Pero la realidad está ahí. Cuando ha habido que pactar cosas importantes para Jerez, lo hemos hecho. Muchas veces, nos llamaban a nosotros primero porque es mucho más fácil hablar con uno que con tres o cuatro o cinco. A la vista está cómo está el panorama a la izquierda, que es un guirigay. Yo creo que la alcaldesa decidió pactar con la izquierda y no con nosotros porque somos muy estrictos en la gestión y le íbamos a exigir una transparencia que no han cumplido. Un dato, estamos a las puertas de junio y aún no se ha presentado ni el presupuesto ni el plan de actuaciones de Fundarte. Me parece que no es de recibo que, después de medio año, no se hayan presentado los presupuestos de una fundación que gestiona más de tres millones de euros. Sin embargo, el gobierno ya está presentando los festivales de verano como el Caló Flamenco o la Fiesta de la Bulería, condicionando al futuro gobierno.

¿Qué destacaría de lo poco que ha podido pactar con el PSOE en estos cuatro años?

Durante la pandemia, me puse a disposición de la alcaldesa para que contara con Ciudadanos para lo que hubiera que hacer en beneficio de la ciudad. Recuerdo que hubo un primer fondo de contingencia por el covid que, si no es por Ciudadanos, no se hubiera podido movilizar cerca de un millón de euros para apoyar a los colectivos que lo estaban pasando mal. Me siento muy orgulloso también de todo lo pactado y aprobado en materia de planeamiento urbanístico. Me siento muy orgulloso también de una modificación presupuestaria que primero se tumbó y luego salió adelante que ha hecho posible que se hayan reurbanizado Las Torres, algo que ahora vende el gobierno y a la que el resto de partidos se subió después. No hemos sido una oposición destructiva, sino todo lo contrario, lo que ha provocado que otros partidos de la oposición hayan tenido que cambiar su discurso.

¿Cómo llega Ciudadanos a estas municipales tras varios reveses en las últimas convocatorias electorales celebradas?

Llegamos con mucha ilusión. Notamos un ‘feed back’ en la calle porque las municipales nada tienen que ver con otras convocatorias. Creo en el voto de las personas y estoy convencido de que vamos a movilizar a un importante número de personas por la lista que presentamos. Hemos conformado un equipo atractivo para buscar soluciones para Jerez. Eso sí, me gustaría que el debate nacional no se trasladase a la ciudad ya que hay ciertas fuerzas que quieren traerlo. Jerez se merece que planteemos soluciones a los problemas que tiene la ciudad, como son la inseguridad o el paro; y que se hable menos de Bildu y de los separatistas. A los jerezanos lo que le interesa es que las calles estén limpias, que haya un mantenimiento urbano, que haya más empleo, más seguridad en sus calles... Como decía Javier Imbroda, el mejor consejero de Educación que ha habido en Andalucía, no se puede salir a los partidos sin pensar en mejorar el resultado obtenido. Nosotros salimos a ganar. Y le digo más. Ciudadanos va a ser determinante y va a ser la llave del futuro gobierno de la ciudad. Estamos para hacer gobiernos y hemos demostrado que, cuando hemos gobernado, hemos dado soluciones a los problemas de los ciudadanos.

¿Y cómo se gobierna un ayuntamiento con una situación financiera tan delicada?

El Ayuntamiento de Jerez tiene un problema estructural con su deuda que va a requerir de la ayuda de otras administraciones. Pero, más allá de eso, Jerez tiene una serie de recursos que tiene que ponerlos en valor. Tenemos que basar el modelo de ciudad en la tecnología y la innovación. Y hay que darle una vuelta a la gestión del Ayuntamiento porque hay que eliminar gastos superfluos. Aquí se han pagado partidas indecentes en estudios como el plan de la cultura cuando el plan de ajuste te dice que se eviten este tipo de contratos. Además, hay que formar a la plantilla municipal, que es la que presta los servicios a los ciudadanos. Hay que reclamar también una financiación justa para Jerez. Y, además, hay una serie de equipamientos que hay que ponerlos en valor. Por otro lado, queremos hacer una delegación nueva como la de accesibilidad e inclusión social, que consideramos que tiene mucho futuro porque Jerez tiene que ser una ciudad accesible no solo por hacer cumplir un derecho, sino porque también tiene una enorme repercusión económica. Un ejemplo: Jerez se descarta como destino turístico por 10 millones de europeos por no ser accesible. Qué impacto tendría estos clientes si se hicieran políticas para hacerlo más accesible. Y también hay que explotar otros recursos como el turismo o las señas de la ciudad como el caballo, flamenco o el vino, que apenas se explotan. Si hablamos de polígonos, me viene a la memoria la situación de El Portal, que está dejado de la mano de Dios. Y hay que tener liderazgo. No podemos perder fondos europeos en la primera criba o decirle a un partido de la oposición que vaya al presidente de la Junta a defender un proyecto para Jerez. El equipo de gobierno tiene que estar fuera del Ayuntamiento buscando inversiones para hacer frente al principal problema que tienen los ciudadanos que es el paro.

¿Y cómo se cambia el modelo productivo?

Debemos tener en cuenta los recursos que tiene Jerez. El turismo tiene que seguir siendo uno de los motores de la ciudad, pero tiene que haber una diversificación. Pero también hay que potenciar los polígonos industriales que tenemos. Si hay que facilitar la llegada de inversiones, hay que darles todas las facilidades. Alguna vez me preguntaron si daría suelo gratis a inversores para que vinieran a Jerez. Yo le digo que a mí no me importaría hacerlo. Pero, es más, el Ayuntamiento sigue siendo una traba para el emprendimiento. Aquí no hay aún la ventanilla única. Hay que crear una unidad técnica de fondos europeos para que pueda centrarse en potenciar actividades como la logística, la tecnología y la innovación. Jerez tiene un aeropuerto y hay que facilitar que se cree actividad económica en torno a él. O el Circuito, que puede contribuir a generar actividad económica vinculada a la innovación del motor. Tenemos muchos recursos, pero estamos aún por descubrir y por explotar.

¿Y por qué no explota esta ciudad?

Porque ha faltado liderazgo y transparencia en los gobiernos que ha tenido Jerez. Es cierto que, históricamente, la ciudad no ha tenido el apoyo de otras administraciones. Pero hay que sentarse con las empresas que puedan meter inversión aquí. Este gobierno es un lastre para generar más actividad económica porque no tiene liderazgo. Pero esto no es cosa solo de los políticos. Hay que buscar una implicación del sector empresarial y social para que Jerez avance.

Uno de los grandes debates en este mandato ha sido la situación del centro histórico. ¿Qué hay que hacer para que se revitalice?

Desde 2015 estamos reivindicando la elaboración de un plan estratégico para el centro histórico. El centro es una oportunidad para muchas personas que teletrabajan, por lo que es necesario la ejecución de políticas de fomento de la vivienda. Por ello, tenemos en nuestro programa un proyecto de ‘co-living’, aunque esa es una idea que ya inventaron los jerezanos hace muchísimos años que no es otra cosa que los patios de vecinos. Tenemos una empresa como Emuvijesa que debe servir para poner a disposición del sector privado una serie de viviendas en el centro. En nuestro proyecto, incluimos hasta que el Asilo de San José se implique en este proyecto para que en esos patios de vecinos se puedan crear viviendas colaborativas para que nuestros mayores no tengan que vivir en soledad y puedan convivir con jóvenes. Pensamos que es fundamental que todas las actuaciones en materia de vivienda que se hagan en el centro histórico, si se dedican a vivienda habitual, sean declaradas de interés municipal para que puedan tener, incluso, bonificaciones fiscales. Y más allá de los festivales que puedan hacer, el tercer sector, como son las asociaciones y las hermandades, tiene mucho que decidir. Soy muy partidario de ceder espacio a estas entidades porque hacen una labor fundamental para revitalizar el entorno en el que se encuentran.

¿Es partidario de limitar la implantación de pisos y apartamentos turísticos?

No me gustaría que Jerez tuviera los mismos problemas que tiene ahora mismo Barcelona. Pero es cierto que, ahora mismo, hay que diferenciar los apartamentos turísticos de las viviendas para el alquiler turístico. Hay que ser cautelosos porque se puede ir de las manos, pero no hay un problema acuciante con los pisos turísticos. Además, no sé hasta qué punto se le puede decir a un propietario que no puede destinar su vivienda a un alquiler. Ahora mismo no hay un problema, pero tenemos que estar vigilantes.

Es usted un buen aficionado al flamenco. Comentó antes que no se explotaba lo suficiente...

Jerez es cuna del flamenco e, históricamente, ha tenido los mayores y mejores intérpretes por metro cuadrado tanto en el cante como en el baile y el toque. Y tenemos cuatro barrios que lo son todo en el flamenco. Tenemos de todo, pero, a la vez, no tenemos de nada, salvo el Festival de Jerez. Necesitamos ir más allá. Hay que crear una industria del flamenco y todo empieza por las aulas. Se acaba de aprobar la Ley del Flamenco y tenemos que aprovecharlo para que tenga más potencial. Es imprescindible que el flamenco esté en los planes educativos. Hay que poner en valor lo que realiza la Cátedra de Flamencología, lo que hacen las peñas flamencas... Hay que dar más recurso al flamenco porque se ha demostrado que, bien gestionado, se puede ofrecer flamenco en Jerez durante todo el año. Y hay que darle cabida al sector privado, porque lo que no es normal es que la principal productora de flamenco en Jerez sea la administración. Al final eso te genera una dependencia que no hace que el ecosistema de la cultura se pueda desarrollar todo lo que debiera. Es importante que el sector privado se implique más y no vea en la administración como una competencia desleal. El flamenco, además, puede servir también para revitalizar el centro de la ciudad.