Ciudadanos presenta su lista para las elecciones municipales: "Vamos a cambiar el futuro de Jerez"

Ciudadanos presentó en la mañana de este viernes la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. En ella, como se conoció meses atrás, el candidato a la Alcaldía será el concejal Manuel Méndez —es el portavoz municipal de la formación en este mandato— y repetirá como número dos la edil Estefanía Brazo, concejala y diputada provincial.

El puesto número tres será para el concejal no adscrito Francisco Zuasti. Este concurrió a las elecciones municipales de 2019 dentro de la candidatura del Partido Popular. Así, aunque en un inicio no logró el acta de concejal, la renuncia de Antonio Montero le permitió acceder a la corporación, aunque finalmente decidió no adscribirse al grupo municipal del PP.

Asimismo, y tal y como se anunció semanas atrás, la gestora cultural Lola Vallespí será la número cuatro de la formación naranja. Los puestos cinco y seis serán para José Antonio Arjona y para Lidia Hernández. Y completan los diez primeros puestos de la lista de Ciudadanos Antonio González Valenzuela, Joaquín Cabral, María Monje y Antonia Serna.

En un puesto simbólico, concretamente el número 27 (el último), irá el coordinador provincial del partido y concejal en Jerez, Carlos Pérez, quien fue el candidato a la Alcaldía tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2019. Quien no estará en la lista será el concejal Jesús García.

Avance del programa con un decálogo de propuestas

Méndez alabó el equipo conformado para los próximos comicios asegurando que está “cualificado” para “cambiar el futuro de Jerez”. “Quiero un Jerez que sea más accesible, más igualitario y con más servicios públicos; y que el Ayuntamiento deje de ser el problema para empezar a formar parte de las soluciones”, aseveró a modo de leitmotiv de su ideario.

Para ello, mencionó un “decálogo” de las propuestas más destacadas de su programa electoral asegurando que estas “ponen al ciudadano en el centro de las políticas”. Así, se comprometió a “priorizar” la atención a los barrios, crear una unidad técnica de asesoramiento deportivo para fomentar la práctica deportiva, configurar un registro de sucesión de empresas y relevo generacional para revitalizar el comercio tradicional y acometer actuaciones de “reorganización” del entorno de la plaza de abastos para potenciarla.

Abogó también por crear una “ventanilla única proactiva” en el Ayuntamiento enfocada a los emprendedores, por hacer de la empresa municipal Emuvijesa una entidad que “garantice” el acceso a la vivienda para los jóvenes, por revisar el callejero fiscal para evitar las “desigualdades” existentes entre negocios, por conformar un “centro de formación transversal del flamenco” y por hacer una apuesta “decidida” por la “diversificación” del turismo.

“Lo fácil hubiera sido volver cada uno a su puesto de trabajo”

En la presentación de la candidatura también intervino Estefanía Brazo quien señaló: “Lo fácil hubiera sido volver cada uno a su puesto de trabajo; pero estamos convencidos de que se puede seguir trabajando y trabajando mejor”. Reivindicó el trabajo de su formación durante este mandato señalando que han colaborado “con todos los partidos” y aseguró que en esta campaña “no vamos a prometer cosas que no hemos hecho, sino cosas que seguimos haciendo”.

Por su parte, Francisco Zuasti destacó que Ciudadanos, en caso de que gobierne, creará una delegación de accesibilidad e inclusión que se marca como objetivo la elaboración de un "plan de accesibilidad para que nadie quede atrás”.