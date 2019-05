La historia del ‘no mitin’ de Pedro Sánchez en Jerez

Pocos minutos después de las tres de la tarde del pasado martes, las agencias de noticias transmitían los primeros teletipos de la rueda de prensa que instantes antes había dado el coordinador de la secretaría general del PSOE andaluz, José Fiscal. En ellos se anunciaba que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, celebraría dos “actos” el próximo miércoles junto a la secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz, uno en Sevilla y otro en Jerez.

El anuncio causó cierto asombro en la ejecutiva socialista local ya que no coincidían con las previsiones iniciales. Es más, ya cerrada esta edición, una fuente socialista advertía a este periódico de que Ferraz, la sede madrileña del PSOE, no había confirmado aún esta agenda.

Sin embargo, escasos días después del anuncio del regional no solo no se ha confirmado sino todo lo contrario. Aunque las agendas políticas varían constantemente, y más en una campaña electoral, a día de hoy no hay prevista visita alguna de Pedro Sánchez a Jerez durante estos días previos a las municipales, tal y como apuntan desde la agrupación jerezana. Ahora bien, estas mismas fuentes señalan todo puede variar de un día para otro.

Eso sí, causó extrañeza el anuncio realizado por Fiscal ya que en las previsiones del partido no estaba contemplado acto alguno en Jerez ya que estas fuentes recuerdan que Sánchez estuvo el pasado 6 de abril en la ciudad. “Ahora le tocaba a Cádiz y se estaba barajando que hiciera alguna cosa pequeña, si hubiera tiempo, en Jerez, pero nada de un mitin”, indica un contacto socialista consultado por este periódico. Finalmente el acto en Cádiz tampoco fraguó.

Por contra para respaldar a la candidatura de Mamen Sánchez, el partido a nivel federal previó varias visitas de destacados dirigentes nacionales a Jerez. Entre ellos se encontraban la de dos ministros, concretamente María Jesús Montero y de Fernando Grande-Marlaska (titulares de Hacienda e Interior, respectivamente). Dicho y hecho. Ambos integrantes del Consejo de Ministros pisaron el albero del Hontoria durante esta Feria del Caballo que hoy concluye junto a la alcaldesa y alcaldable socialista.

Estas mismas fuentes añaden que, incluso se concretó la visita de Adriana Lastra, uno de los pesos de la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez y que ha sido ratificada precisamente como portavoz del PSOEen el Congreso en la legislatura que ahora comienza. Sin embargo, el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba y, por ende, la suspensión de los actos electorales frustró la visita.