“Necesitamos una mayoría amplia; los batiburrillos ni son buenos ni deseables”

El Partido Popular ha vuelto a confiar en María José García-Pelayo para tratar de recuperar la Alcaldía de Jerez, que perdió en 2015. Esta será la quinta vez que encabece la candidatura de los populares en unas elecciones municipales en la ciudad.

La también senadora —cambió el Congreso de los Diputados por la Cámara Alta tras ser designada alcaldable— ha sido regidora de la ciudad durante dos periodos, el primero entre 2003 y 2005 y el segundo entre 2011 y 2015. En ese año, tras una mayoría absoluta, consiguió ser la fuerza más votada; sin embargo, un acuerdo entre el PSOE y las fuerzas de izquierdas le dejó fuera de la zona noble del Ayuntamiento.

Tras un paréntesis en 2019, donde el candidato fue Antonio Saldaña, su partido le encomendó a mediados del año pasado que volviera a encabezar la papeleta popular. Apela continuamente a la necesidad de lograr el próximo domingo una “mayoría amplia” frente al “sanchismo”.

Dice el refranero popular que no hay quinto malo...

Y también dicen que a la tercera va la vencida por aquello de que después de las elecciones voy a ser alcaldesa por tercera vez. En Jerez empecé mi carrera política y Jerez es mi compromiso, es mi vida y es mi ciudad. Tengo las mismas ganas de rebelarme contra lo que hay de las que tenía cuando empecé en política. Tengo ganas de cambiar Jerez y de construir la ciudad a la que todos aspiramos. Tengo las mismas ganas y más ilusión que nunca.

Fue alcaldesa en 2003 y 2011. Ahora aspira a serlo en 2023. ¿Ha cambiado la ciudad en ese tiempo?

Después de ocho años de 'sanchismo', estoy haciendo lo más parecido a un viaje en el tiempo porque veo que la ciudad no está mejor de como nosotros la dejamos en 2015. Aquella fue una legislatura frustrada porque, aunque ganamos las elecciones, el pacto de toda la izquierda no nos dejó seguir gobernando. Siento que el trabajo que dejamos sin terminar no ha sido capaz de terminarlo el 'sanchismo'. Yo siempre pregunto a los ciudadanos: ¿Tu vida es mejor después de ocho años de 'sanchismo'? Y la respuesta es que no. Veo un mayor abandono y hay un dato demoledor que es que Jerez sigue siendo la cuarta ciudad con más paro.

En estas elecciones está apelando a la necesidad de alcanzar una mayoría amplia. ¿Teme que pueda ocurrirle lo mismo que en 2015?

Para mí, una mayoría amplia no es una mayoría excluyente. En nuestro programa, hay un compromiso de declaración de regeneración democrática en Jerez donde se contará con todos los partidos. Lo que queremos es sumar para construir un Jerez mejor y con mejor calidad de vida. Pero tengo claro que, contra el equipo que lidero, hay un cordón sanitario de toda la izquierda. Todos estos partidos ya se han pronunciado con claridad y con cierto odio, que ha sido lo que me ha dolido especialmente. Los jerezanos tienen que tener una cosa clara: o hay un gobierno del PP con una mayoría amplia o la alternativa es un gobierno de siete partidos. El 'sanchismo' es un proyecto político agotado y en retroceso. Ya conocemos la experiencia del 'sanchismo' en España, que es un caos. Y los batiburrilllos no son buenos ni deseables para Jerez. La ciudad necesita un gobierno estable que le dé el cambio que merece y necesita.

¿La única alternativa de pactos que tiene su partido es con Ciudadanos o con Vox?

Hace unos días se celebró un debate en la televisión y Ciudadanos me dejó preocupada porque su candidato dijo claramente que le da igual pactar con la derecha o con la izquierda. Eso no es serio. Lo que necesita la ciudad es seriedad. No se puede decir que te da igual con quién pactar con tal de gobernar. Uno tiene que tener unos principios y unas convicciones y, a pesar de las circunstancias, tienes que mantenerlas. Eso no quiere decir, claro está, que tengas que aislarte, de ahí que diga que gobernaremos abriendo las puertas del Ayuntamiento a la oposición y al resto de ciudadanos. Hemos incluido un compromiso de que la oposición presida la comisión de quejas y reclamaciones para que se convierta en un defensor del pueblo en la ciudad. Yo quiero que haya un control de nuestro gobierno y que nos digan cuando nos equivocamos para rectificar y hacer las cosas bien. No sigo el modelo ‘sanchista’ de que, aunque se equivoque, insista en el error, aunque se le haga daño al ciudadano. Hay que tener la habilidad de rectificar y qué mejor que la opinión del ciudadano, con el añadido de una oposición que proponga.

Cuando habla de ‘sanchismo’, ¿se refiere sólo a Pedro Sánchez o también a Mamen Sánchez?

Aquí hemos pasado de Pilar Sánchez a Mamen Sánchez. Y las dos han sido protegidas por Pedro Sánchez. No tengo nada en contra de los Sánchez, pero sí estoy en contra del ‘sanchismo’. Este no está siendo bueno ni para España ni para Jerez. ¿Qué proyectos ha desarrollado el 'sanchismo' en Jerez? Ninguno. Muchos anuncios y poco más. Hace poco nos decían unos vecinos que Mamen Sánchez había ido a su barrio tres veces para presentar el mismo proyecto. La ciudadanía espera más transparencia y participación. Pero a Pedro Sánchez lo hemos visto en un mitin el martes y poco más. Eso es faltarle el respeto a los ciudadanos porque no se ha comprometido a nada. Ni recuerdo ni espero ningún proyecto del ‘sanchismo’ en Jerez. Por eso hay que cambiar.

Le han acusado durante esta campaña de utilizar de manera partidista a la Junta de Andalucía...

Y la voy a seguir utilizando. Al ‘sanchismo’ lo que le molesta es que Juanma Moreno esté cumpliendo con Jerez. Desde 1997 pedíamos el centro de salud de Díez Mérito y ahí está. O, ¿desde cuándo no se rehabilitaban los barrios en Jerez? Pues ya se están rehabilitando La Asunción y La Constancia y pronto se actuará también en Santo Tomás o en Las Torres. O su apuesta por el centro con el Museo Andaluz del Flamenco. Está haciendo lo que los jerezanos nos merecemos. Pero no me conformo. No me voy a callar ante Juanma Moreno y ante Pedro Sánchez, aunque espero que dentro de poco sea ante [Alberto Núñez] Feijóo. Ahora estoy en la oposición, pero quiero que la ciudadanía vea qué alcaldesa va a tener. No voy a ser una alcaldesa resignada, callada, que no se entera de lo que pasa en su ciudad, que no siente ni padece, que dice que Jerez brilla cuando realmente no es así... Yo tengo muy claro que en Juanma Moreno tengo a un aliado, aunque le duela al ‘sanchismo’. Jerez no está para insultos ni para declaraciones y, ni mucho menos, para celos políticos. Eso es una muestra de debilidad e inmadurez política que alguien se moleste porque yo le pida a la Junta que cumpla con Jerez.

¿Y qué le va a pedir a la Junta de Andalucía si consigue ser alcaldesa tras las elecciones del próximo domingo?

Estamos ya trabajando con la Junta y eso que le molesta porque, por un lado, tenemos al ‘equipo Pelayo’ que trabaja 24 horas al día y, por otro, al ‘equipo Sánchez’ que no sé cuántas horas trabaja. Ya estamos trabajando con la Consejería de la Justicia para hacer la ciudad de la justicia en Jerez. También estamos trabajando con la de Industria, la Confederación de Empresarios de Cádiz y las empresas aeronáuticas para presentar un proyecto antes del 30 de junio para desarrollar un polo aeronáutico junto al Aeropuerto. Estamos también trabajando en convertir La Atalaya en un centro de congresos y abrirlo al sector turístico. Tenemos también el compromiso de la Junta para extender la Real Escuela de Arte Ecuestre al Depósito de Sementales. Vamos a ampliar la participación de la Junta de Andalucía en el Circuito de Velocidad para que podamos recuperar pruebas internacionales y hacer de Jerez una ciudad del motor durante los 365 días del año. Estamos hablando también con la Universidad Internacional de Andalucía para que Jerez sea sede permanente durante el verano. Y queremos que el Palacio de Villapanés se convierta en un gran espacio universitario. O estamos trabajando con la consejera de Agricultura para recuperar el plan del viñedo y así poner en valor las casas de viña y generen valor añadido y garanticen el relevo en el campo. Sin olvidar, claro está, lo que ya estamos hablando con la Consejería de Educación para fomentar una formación vinculada a la actividad que hay en Jerez para que nadie se tenga que ir a trabajar fuera. Todo esto es lo que debería haber hecho una persona que lleva ocho años gobernando en Jerez. Debería haber diseñado proyectos y pelearlos en otras administraciones para desarrollarlos.

¿Puede gestionarse un ayuntamiento con una deuda que ronda los mil millones de euros?

Voy a convivir con la deuda, lo tengo claro. Pero también tengo claro que la deuda no puede ser un problema para el funcionamiento del Ayuntamiento ni para la prestación de los servicios esenciales de la ciudad ni para que Jerez se pueda convertir en un motor de empleo. Sí le digo ya que no vamos a subir los impuestos. Ya cumplimos con eso en los momentos más complicados cuando gobernamos.

El PSOE le culpa de que buena parte de esa deuda se generó durante su gestión...

Le digo dos cosas. En primer lugar, logramos bajar el periodo medio de pago a proveedores de una manera importantísima hasta los 155 días. Es algo que hay que poner en valor. Y, segundo, fuimos capaces de pagar 400 millones de euros en deudas que yo también heredé. Pagamos 15.000 facturas entonces, hasta coronas de los Reyes Magos de los años ochenta. Eso sí, le aseguro una cosa: prometo no quejarme. No voy a ser la alcaldesa del lamento ni la que mire todo el tiempo para atrás. Yo ahora me toca contar lo que voy a hacer y lo que el ‘sanchismo’ no está haciendo por Jerez. A partir del 29 de mayo hablaremos del presente porque tenemos un proyecto y un equipo serio. Prometo que no voy a hablar del pasado para quejarme. Los alcaldes están para lo bueno y para lo malo, pero los alcaldes quejicas no aportan nada a la ciudad. Hay que ser valiente para dar solución a los problemas de la ciudad.

¿Es necesario cambiar el modelo productivo de la ciudad para generar más empleo?

Yo leí un documento de Mamen Sánchez que decía que teníamos que crecer a base de cambiar la esencia de Jerez. Jerez es lo que es y es un orgullo. No hay que cambiar el modelo productivo, sino que hay que sumar y modernizarlo. Lo que no podemos es quedarnos en lo mismo. El sector servicios es un pulmón brutal para Jerez. Pero lo que no podemos hacer es poner todos los huevos en el mismo cesto. Yo conozco a alcaldes como el de Málaga, que es una referencia, que ha conseguido diversificar la ciudad. Málaga es una ciudad tecnológica, cultural, de museos, para invertir, una ciudad turística, para el deporte... Si otros lo han conseguido, yo también lo voy a conseguir para Jerez porque tenemos equipo, proyectos y ganas.

¿Y qué políticas aplicaría en el centro histórico?

Nuestro proyecto va encaminado a resolver los problemas que tiene la ciudad. Un ejemplo son los servicios públicos, de ahí que vayamos a crear una concejalía de servicios públicos para atender los temas de limpieza, mantenimiento urbano, parques y jardines, autobuses urbanos que la llevará Jaime Espinar. Para resolver los problemas de la ciudad, habrá una delegación de seguridad y de movilidad que llevará Almudena Martínez. Hay un problema de empleo y habrá una delegación específica para empleo, autónomos y comercio, que llevará Nela García. E Ignacio Martínez tendrá una delegación específica de estrategia digital para que Jerez sea una ciudad tecnológica. Y, lo que me preguntaba, el casco histórico es uno de los grandes problemas de la ciudad que hemos heredado todos los alcaldes cuando se tomó la decisión de que la ciudad creciera a lo ancho y no a lo alto. Pero ya está bien de hablar de eso y de quejarnos. Hay que dar soluciones. Tendremos una concejalía propia del centro histórico para recuperar esa joya que tenemos y que se encuentra abandonada. Esta la llevará Agustín Muñoz que será, además, el coordinador de todo el gobierno porque en el centro se concentran todos los problemas como son los de seguridad, transporte, vivienda, suciedad... Y ya estamos trabajando para traer fondos europeos para el centro. El otro día lo hicimos durante la visita del europarlamentario Esteban González Pons. Y con las viviendas turísticas tengo una línea clara. El Ayuntamiento tiene que hablar porque se están dando licencias, pero no sabemos dónde. Tenemos un centro urbano que está abandonado, por lo que tenemos que partir de cero para equilibrar la vivienda turística con el uso residencial.

¿Ve posible que el Ayuntamiento vuelva a promover vivienda pública?

Más de 2.300 personas están apuntadas en las listas de Emuvijesa y no se ha construido ni una sola vivienda en Jerez para los que no pueden. Queremos construir viviendas para todos. Cuando gobernamos, entregamos 705 viviendas en la ciudad. Queremos volver a ese modelo, al de la empresa pública que es capaz de construir viviendas para personas que tienen dificultades para acceder a una hipoteca. La Junta, por cierto, inicia ahora la construcción de 280 viviendas en Jerez y a eso nos tenemos que enganchar.

¿Y cómo se podría conseguir esa financiación?

La empresa pública de vivienda tiene que firmar convenios con otras administraciones públicas para construir viviendas. Así se ha hecho siempre. Cuando gobernamos, que el Ayuntamiento estaba tieso, entregamos 700 viviendas y ampliamos la bolsa de viviendas de emergencia social. Hicimos un acuerdo con los abogados para asesoramiento e intermediación hipotecaria para que nadie fuera desahuciado. Y nadie fue desahuciado. Hay que ver dónde están los problemas y buscar soluciones. ¿Qué hacemos? A cada problema, un delegado para darle solución. Y un gobierno hecho a la medida de los problemas que tiene Jerez para que se conviertan en problemas.