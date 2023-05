"Pelayo terminará los innumerables proyectos inacabados e incumplidos de Mamen Sánchez"

El PP de Jerez ha asegurado este miércoles que "por más que el sanchismo esté intentando a prisa y corriendo, a 3 días de las elecciones, aparentar que ha trabajado, la realidad es que Mamen Sánchez no ha hecho absolutamente nada en 8 años. Y ese nerviosismo electoral que transmite y evidencia el sanchismo significa que son plenamente conscientes de que se acerca el final del sanchismo en Jerez este próximo domingo". Además, "significa que Jerez tiene un Gobierno sin rumbo que actúa de improvisación en improvisación y que el PSOE considera que los jerezanos no somos lo suficientemente listos para saber que a cuatro días de las elecciones no nos tragamos las promesas de Mamen Sánchez".

Así lo ha explicado Jaime Espinar, secretario general del PP de Jerez, quien señala que Mamen Sánchez actúa igual que Pedro Sánchez, "que ahora viene a Jerez en el tiempo de descuento, después de 5 años sin pisar la ciudad, para anunciar que ahora va a dar al ayuntamiento todos los recursos. ¿Y qué ha estado haciendo hasta ahora? Absolutamente nada, el mismo Sánchez lo confirma".

Desde el PP han trasladado a los jerezanos "la confianza de que el próximo gobierno de Pelayo dará respuesta a todos los compromisos incumplidos". En este punto, desde el partido aseguran que la alcaldesa prometió reformar el Parque Scout y el Parque Williams, o Eduardo Delage, San Telmo o La Cartuja. En cambio, "después de meses de promesas y de anuncios y anuncios, no ha hecho nada. Lo anunció y prometió Mamen Sánchez, pero quien lo cumplirá será el próximo gobierno de María José García-Pelayo”. Incluso, el PP adelanta que también terminará "las obras de Juana de Dios Lacoste, Plaza San Juan o el Parque de La Plata, eso sí, sin asfaltar las zonas verdes".

La secretaria general provincial del PP y concejal, Almudena Martínez, ha señalado que la Jefatura de Policía Local nueva es el ejemplo "más palpable" de la gestión de Mamen Sánchez. "Una Jefatura que el anterior Gobierno de Pelayo dejó al 95% en 2015 y que, 8 años después de Mamen Sánchez, aún sigue sin abrirse. Una manifiesta incapacidad de gestión y preocupante despreocupación por la seguridad de los jerezanos a pesar de que con Mamen Sánchez, la delincuencia ha aumentado en Jerez un 26%", apunta.

Martínez ha afirmado que el PP "sí apuesta por mejorar la seguridad con más efectivos, medios y coches a la Policía Local y pidiendo al Gobierno de España, gobierne quien gobierne, los efectivos que necesita la Policía Nacional y la Guardia Civil en Jerez".

En este punto, los populares insisten en que el "gobierno de Pelayo tiene un plan para mejorar la seguridad en Jerez, creando un grupo operativo de apoyo en la Policía Local que dé respuesta rápida a las alertas, con más presencia policial en la zona rural y con más efectivos y vehículos".

"Seguramente mañana Mamen Sánchez dirá que lo va a solucionar y que a 3 días de las elecciones va a hacer todo lo que no ha hecho en 8 años, pero ya todos los jerezanos saben que Mamen Sánchez no ha cumplido sus promesas", concluyen desde el PP de Jerez.