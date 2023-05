La tendencia, una variable muy a tener en cuenta en las elecciones municipales en Jerez

“En las elecciones municipales no se vota al partido, se vota al candidato”. Este entrecomillado es una frase habitual que suele decir cualquier aspirante a la Alcaldía o representantes de los partidos políticos. No deja de ser verdad, pero es una verdad a medias, además, cuando se suele recurrir a ella cuando la fuerza política no pasa por sus mejores momentos.

Generalizar sobre los motivos que llevan a los electores a elegir a una u otra candidatura conduce a error. Son muchos los factores que pueden condicionar el voto. El candidato puede ser uno de ellos, pero no es el único. Claro está que la gestión que se haya realizado de la ciudad y los proyectos prometidos tienen su peso en esta decisión, al igual que hay quienes votan siempre al mismo partido por convicción ideológica, sea cual sea el candidato.

Pero también hay un elemento muy a tener en cuenta en cada convocatoria electoral, sea la que sea, y es la tendencia que tenga el partido en ese momento que, cuando no es positiva, se suele desdeñar públicamente. Lo corroboran no solo los datos de los escrutinios en cada ciclo electoral (se entiende por ciclo un periodo relativamente corto de tiempo, generalmente no más de dos años, donde se celebran distintas convocatorias con las urnas), sino también las mismas estrategias de los partidos que ocultan o muestran de manera bien visible sus respectivos logos o a sus líderes nacionales o autonómicos cuando van bien o van mal.

Es prácticamente imposible cuantificar cuánto ayuda una marca que esté en un buen momento en unas elecciones locales y cuánto le perjudica cuando es al contrario. Pero, influir, influye, y mucho. Hagamos un recorrido por los resultados de los cuatro últimos ciclos electorales celebrados en Jerez donde se corrobora que, salvo excepciones, si el partido atraviesa un buen momento electoral, al candidato a la Alcaldía también le suele ir bien, y al contrario.

Ciclo electoral de 2007: El momento dulce del PSOE

Este periodo se inauguró con unas elecciones municipales celebradas en mayo de 2007. Le siguió una convocatoria conjunta de generales y andaluzas en marzo de 2008 y concluyó con unas europeas en junio de 2009.

Este ciclo lo abrió el PSOE con su mayor victoria hasta el momento en unas municipales (un 51,3%). La formación socialista había llegado a esa convocatoria tras haber conseguido ser la fuerza más votada tanto en las municipales de 2003 como en las generales y autonómicas de 2004. Era un momento dulce para el socialismo pues en las generales y andaluzas de 2008 consiguió sendas mayorías absolutas en el Congreso y el Parlamento andaluz.

Ahora bien, llegó la crisis económica y el PSOE empezó a ver reducido el respaldo recibido. Así, en las europeas de 2009 se mantuvo como fuerza más votada en Jerez, pero ya presagiaba lo que ocurriría en el siguiente ciclo electoral.

De hecho, en este periodo, el PP tuvo una tendencia alcista registrando en las municipales su peor resultado (un 25,8% de los sufragios). A partir de ahí, empezó a crecer superando el 40% de los votos al final de este periodo, un crecimiento que precedió a las importantes victorias que tuvo en 2011.

Mientras, Izquierda Unida, por entonces única fuerza con relevancia a la izquierda del PSOE, se mantuvo relativamente estable con resultados que oscilaron entre el 3,8 de las europeas y el 5,7% de los votos en las municipales y autonómicas.

Ciclo electoral de 2011: Las victorias incontestables del PP

Entre 2011 y 2012 se celebraron tres elecciones (unas municipales en mayo de 2011, unas generales en noviembre y unas andaluzas a finales de marzo de 2012.

En todas ellas, el PP consiguió una incontestable victoria con porcentajes que fueron entre el 42,6 y el 49,1%. Muestra de ello es que en este periodo, los populares fueron por primera vez la fuerza más votada en Jerez en unas municipales (le permitió tener mayoría absoluta) y en unas andaluzas.

Mientras, el PSOE tocó suelo en las municipales con solo cuatro concejales y apenas un 14% de los resultados. Meses más tarde, logró recuperar parte del terreno perdido situándose por encima del 30%, aunque los resultados evidenciaban el castigo que se había realizado a la gestión de Pilar Sánchez. Y acabó este ciclo ‘horribilis’ perdiendo también las andaluzas con el PP con poco más del 32%.

También se corroboró que Izquierda Unida suele obtener sus mejores resultados cuando peor le va al PSOE. Así, alcanzó el 11,4% de los votos en las municipales, un resultado que mejoró en casi dos puntos porcentuales en las andaluzas.

Ciclo electoral de 2015: La irrupción de Podemos y Ciudadanos

Las elecciones europeas de 2014 adelantaron la tendencia que los partidos políticos tendrían en el siguiente ciclo electoral. En este periodo, además de elegir a los representantes en el Parlamento europeo, también hubo una convocatoria andaluza (marzo de 2015), unas municipales (escasos dos meses después) y dos citas generales (una en diciembre de 2015 y otra en junio de 2016).

A pesar de contar con mayoría absoluta tanto en Jerez como en el Congreso de los Diputados, el PP sufrió el desgaste y tuvo un pequeño bache tanto en las europeas como en las autonómicas. Esto provocó que el PSOE volviera a ganar en ambas en Jerez, aunque por estrecho margen frente.

Ahora bien, el PP logró acabar el ciclo electoral volviendo a ser la fuerza más votada en Jerez tras las municipales de 2015 (aunque los 11 concejales no fueron suficientes para continuar gobernando en la ciudad) y en las dos generales que le siguieron.

Por su parte, el PSOE volvió a la Alcaldía de Jerez ya que, a pesar de ser la segunda fuerza en votos, logró cerrar un pacto de investidura con Ganemos e Izquierda Unida. El porcentaje obtenido en las locales fue el más bajo de la formación en este ciclo (un 24,2%) pues en las generales logró superar

Se dio la circunstancia de que el voto a la izquierda del PSOE tuvo un auge por la irrupción de Podemos, que había surgido del movimiento del 15-M. De hecho, en esa convocatoria logró ser la tercera fuerza política en Jerez, superando por un estrecho margen a IU. Ya en las municipales, y aunque no se presentó, fue uno de los impulsores de la creación de Ganemos Jerez, que logró irrumpir en el plenario con cinco concejales.

La suma de los partidos de izquierda (Podemos e IU) logró acercarse en resultados al PSOE tanto en las elecciones locales como en las generales de diciembre de ese año. Sin embargo, en junio de 2016 estas formaciones empezaron a descender en respaldo.

Finalmente, este periodo fue el mejor de Ciudadanos hasta ahora. Tras una discreta participación en las europeas, logró entrar en el Ayuntamiento jerezano con dos concejales y, en las generales logró situarse por encima del 15% encaminándose hacia su techo en las autonómicas de 2018.

Ciclo electoral de 2019: El PSOE retoma la supremacía

En este periodo, se inició con unas elecciones andaluzas a finales de 2018, continuaron con unas generales en abril de 2019. Sin descanso, con apenas mes y medio de diferencia, se celebraron unas municipales y unas europeas el mismo día y, para acabar el año, se repitieron las generales.

Así, la gran sorpresa de las andaluzas fue la victoria de Ciudadanos en Jerez, que se hizo con el 23,5% de los votos, su mejor resultado en unas elecciones. Aunque mantuvo el tipo en las generales de abril y las europeas de mayo, en las municipales tuvo una sensación agridulce ya que se esperaba más a pesar de haber subido en votos y concejales respecto a 2015. Pero en los comicios de final de año empezó a bajar en respaldo.

Mientras, el PSOE, volvió a ser la fuerza más votada en Jerez con las municipales de mayo de ese año, que le han permitido haber estado otros cuatro años al frente del gobierno local. También fue la fuerza más votada tanto en las europeas como en las generales de finales de ese año.

Por su parte, el Partido Popular tuvo un mal resultado en las andaluzas de 2018 y fue aún peor en las generales de abril de 2019, donde quedó como cuarta fuerza política. Sí pudo remontar en porcentaje en las municipales con un 28%, pero volvió a bajar en las segundas generales de ese año quedándose con el 18,8% del escrutinio.

Mientras, Vox se hizo un hueco entre el electorado jerezano consiguiendo que en las generales de noviembre de 2019 llegara a ser la segunda fuerza política en la ciudad, tras haber superado más del 10% tanto en andaluzas como en las primeras generales de ese año. En cambio, pinchó en las municipales donde no llegó, ni siquiera, al 5% para entrar en el reparto de votos.

El ciclo electoral de 2023

El actual ciclo electoral se inició en junio del año pasado con las andaluzas. Así, tras las elecciones del próximo domingo habrá otra cita electoral antes de final de año (generales) y concluirá el 9 de junio de 2024 con las europeas.

En estos comicios, el PP trata de aprovechar el ‘efecto Juanma Moreno’ que le permitió que el pasado año lograra una victoria incontestable en Jerez (el 44,28% de los votos). Mientras, el PSOE apela a su gestión de los últimos ocho años para ganar por segunda vez consecutiva en unos comicios locales.

Mientras tanto, habrá tres partidos a la izquierda del PSOE que pelearán por hacerse un hueco en la corporación municipal. Ciudadanos luchará por seguir teniendo representación en el Consistorio tras el duro revés de las andaluzas donde solo recibió el 4% de las papeletas. Y Vox tratará de superar la asignatura pendiente que tiene en las municipales de Jerez.