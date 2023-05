La zona este, el distrito que hace ganar las elecciones municipales en Jerez

Jerez está dividida en diez distritos censales. De estos, el número seis, que engloba a la zona este, es el más grande en extensión, con más de ocho kilómetros cuadrados de superficie, y más población —en torno a unas 70.000 personas residen en este enclave de los que más de 53.000 tendrán derecho a participar en las elecciones del próximo día 28—. Para ese domingo, se instalarán 85 mesas repartidas entre las 54 secciones censales en las que esta dividida esta parte de la ciudad.

Dado su tamaño y, por qué no decirlo, su variedad urbanística y sociológica, los resultados que arrojan las urnas en unos comicios suelen aproximarse a los que se contabilizan en el conjunto de la ciudad —hablando en cifras porcentuales, claro está—. Hay que tener en cuenta que el distrito de la zona este engloba al 32% del censo, si tenemos en cuenta el número de personas que pudieron participar en los comicios locales de 2019.

Este peso no ha dejado de crecer en las dos últimas décadas debido a la importante expansión urbanística que ha tenido en la ciudad. En 1987, por ejemplo, el 20% del censo estaba empadronado en alguna de las barriadas o conjuntos residenciales del este de la ciudad; 35 años después, este porcentaje se ha incrementado en más de 12 puntos porcentuales.

Haciendo un recorrido por los distintos resultados escrutados en esta parte de la ciudad, se comprueba que han sido muy parecidos porcentualmente en relación con el resto de la ciudad. Así, desde 1987, la fuerza más votada en la zona este también lo ha sido en toda la ciudad, y con una proporción más o menos similar. Eso sí, bien es cierto que, salvo en contadas ocasiones, suele producirse un mejor resultado, aunque leve, para las fuerzas de izquierdas que en el total del municipio.

El ‘Ohio’ jerezano

No obstante, esta zona de la ciudad puede considerarse como el ‘Ohio de Jerez’. En las elecciones presidenciales norteamericanas, los analistas políticos señalan que, quien gana en ese estado, es investido presidente de Estados Unidos, una regla no escrita que únicamente no se ha cumplido en tres ocasiones en los últimos 100 años (la última el pasado 2020). Haciendo el paralelismo, los resultados electorales corroboran que, quien gana en el distrito este, gana las elecciones en Jerez, por lo que el ‘Ohio’ jerezano sigue siendo clave elección tras elección. Otra cosa es que el candidato o candidata de la formación ganadora acabe siendo investido alcalde o alcaldesa puesto que ya eso depende del reparto de concejales.

Así, la formación liderada por el exalcalde Pedro Pacheco —el PA en 1987, 1991 y 1999 y PAP (Partido Andaluz de Progreso) en 1995—no tuvo rival en este distrito hasta 2003. Sin embargo, en las elecciones de ese año la victoria fue para el PSOE, que acabó ganando en el conjunto de la ciudad. La papeleta socialista también fue la más elegida en los comicios de 2007 y 2019, que también se cuentan por victorias para este partido. Mientras, el PP venció tanto en el distrito seis como en toda la ciudad en la cita electoral de 2011 y 2015 —en esta última, sin embargo, su candidata no fue proclamada alcaldesa tras el pacto entre PSOE, IU y Ganemos—.

En las elecciones de 2019, el PSOE recibió el 33,1% de los sufragios contabilizados en los colegios electorales de esta zona de la ciudad, poco más de un punto porcentual en comparación con toda la ciudad. A Izquierda Unida, que concurrió junto a Podemos bajo la marca Adelante Jerez, le ocurrió algo parecido ya que la diferencia fue de apenas un 1,5%. Y Ganemos prácticamente calcó sus resultados generales en el distrito este (la diferencia fue del 0,7%).

En cambio, y al igual que en elecciones precedentes, el Partido Popular obtuvo un porcentaje de votos relativamente inferior al del conjunto de Jerez. Así, se quedó casi siete puntos porcentuales por debajo de su escrutinio a nivel general. Ahora bien, en unas elecciones locales siempre sus resultados siempre han estado por debajo del cómputo general. Mientras tanto, Ciudadanos sí quedó ligeramente por encima de toda la ciudad (2,25% más) y Vox igualó el escrutinio.

¿Dónde consigue el PSOE más votos?

El PSOE tiene en la barriada de La Granja uno de sus mayores graneros de votos en las elecciones municipales. Así, en las secciones censales que engloban a la plaza de Grazalema, Ronda, Ubrique, Algar, Zahara, El Gastor y Bornos, suele tener más del 40% de media del respaldo de los jerezanos que acudieron a votar en las cuatro últimas elecciones celebradas hasta ahora.

Ahora bien, el promedio de más respaldo para el PSOE en unas elecciones municipales en la zona este de la ciudad se encuentra en una de las secciones censales en las que está dividido San José Obrero. En ella, en torno al 48% de las papeletas contabilizadas suelen ir a parar al PSOE, aunque en 2019 llegó a alcanzar el 52,1%. Asimismo, tiene una media de más del 40% de los respaldos en otras barriadas como La Asunción, el Pago de San José o en San Enrique.

En cambio, el PSOE tiene sus peores escrutinios, aunque la media está por encima del 17% desde 2007, en La Canaleja, la barriada de El Pimiento, en parte del Parque Atlántico y la urbanización Montealegre, en la Hacienda El Polo y El Pelirón, así como en las urbanizaciones de Santa Teresa y Monte Azul (junto al complejo deportivo de Chapín. Eso sí, en todas estas, salvo en las mesas del Pelirón, el PSOE fue la fuerza más votada.

Las mesas más 'populares'

El PP consigue sus mejores resultados en algunas zonas residenciales de la zona este de Jerez como son el distrito censal de Hacienda El Polo-El Pelirón, en Los Pinos y Residencial Chapín Fases I y II, en Ronda de los Alunados-Paseo de las Delicias, en Nuevo Chapín, Parque Nazaret y Residencial La Cañada, donde tiene una media por encima del 32% de los votos en las elecciones municipales.

También logra situarse por encima del 30% de promedio en otros puntos del este como en el Parque Atlántico-Montealegre, Ciudasol, Princi Jerez y en el residencial La Cañada. En cambio, suele quedarse en el 15% de media en las mesas de La Granja, del Pago de San José y La Asunción.

Los feudos del resto de partidos

Desde 2007, Izquierda Unida ha cosechado sus mejores resultados en el distrito seis en enclaves como el Parque Nazaret, donde la media casi llega al 17%. Mientras, alcanza el 13% en el Parque Atlántico-urbanización Montealegre, en la plaza Algodonales de La Granja y en La Canaleja. Y se sitúa sobre el 12% en Nueva Andalucía, el Pago de San José, La Milagrosa y El Rocío-La Pita.

Por su parte, Ganemos Jerez logró sus mejores resultados en varias mesas de La Granja (donde estuvo por encima del 25% del total de las papeletas) y en distintas secciones del Parque Atlántico, el Pago de San José, La Vid o Barbadillo-Záfer. Cuatro años más tarde, únicamente le siguieron fieles algunas mesas de La Granja y Barbadillo-Záfer.

Mientras, Ciudadanos logró superar el 20% de los votos en 2019 en las secciones censales del Parque Nazaret, La Canaleja, San José Obrero y La Marquesa. Finalmente, Vox consiguió entre el 8 y el 10% de los sufragios en San José Obrero y el 6% de las papeletas contabilizadas en La Canaleja-El Pimiento, Parque Nazaret, Villas del Este y Pago de San José.