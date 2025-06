Martirio: "El logro más grande que tengo es seguir siendo libre para hacer todo lo que me piden mis tripas y mi corazón"

-¿Qué es o debería ser patrimonio de Andalucía?

-Hay muchísimas cosas que son indelebles de mi tierra. Cosas que solamente existen aquí y que son indelebles de mi tierra. Cosas que solamente existen aquí, que te llenan, que te enriquecen, que son absolutamente reconocibles, que te marcan una identidad y que realmente son patrimonio de Andalucía. Hay muchas pequeñas y grandes cosas que hacen que Andalucía sea como es.

-Hablar de Martirio es hacerlo de una flamenca muy flamenca, muy moderna, muy fuerte, muy ecléctica, pero sobre todo que es libre y que está muy a gusto consigo misma.

- Martirio es una mujer del sur de las cosas. Fundamentalmente motivada por la música y por la investigación de la música popular. Después de más de 40 años el logro más grande que tengo es seguir siendo libre para hacer todo lo que me piden mis tripas y mi corazón. La libertad la he llevado hasta los máximos exponentes en todos los niveles y lucho para que todas las mujeres y los hombres, que están a nuestro lado creciendo con nosotras, seamos mejores seres humanos.

-¿Y en esa libertad y esa Andalucía, está Andalucía libre de sus estereotipos o está cautivada por ellos?

-Llevo mucho tiempo viviendo en Madrid y el acento lo conservo, como mi absoluta identidad andaluza. Contagio a la gente de Andalucía, donde quiera que voy. De la forma de hablar, de las maneras, de las comidas, contagio absolutamente a todo el mundo, ya sea en Madrid, ya sea en Argentina, de mi forma de ser andaluza y de vivir Andalucía.

- Ahora está con Al sur del tango.

-Estoy haciendo los primeros conciertos porque quiero hacer un disco en directo un poco más adelante, pero tengo la suerte inmensa de poder presentarlo en La Cartuja en Sevilla, si Dios quiere, el día 30 de mayo.

-¿Hay que mirar al sur o mejor mirar desde el sur?

-Yo creo que el sur se lleva adentro. El sur de las cosas es muy significativo por la forma de ser. Está relleno de pasión, de color, de amistad, de cercanía, de gastronomía, de arte en todas sus expresiones.

-El estilo que usted tiene, es algo que marca.

-No soy la mejor ni la peor, pero sí soy única. He procurado siempre estar encima de todo lo que hago, tanto en la imagen, como en las declaraciones, como en los discos y en la música, que es en donde me muevo. He ido haciendo muchísimas cosas durante 16 discos, pero todo tiene mi sello porque estoy encima de todo. Y es la única manera de que tu personalidad no se difumine. Porque lo que sí quiero es seguir siendo original, siendo yo misma.

-¿Le ha resultado difícil mantener esa línea?

-No, porque estoy muy enamorada del arte y de la música, me nutro de muchas cosas y nunca estoy sola. Siempre estoy alimentándome de gente, de gente que sabe más que yo.

- ¿Se pierde un poco cuando intentamos etiquetar tantas cosas y guardarlas en compartimentos estancos, no dejar que nos mezclemos un poco?

-Soy pionera en la fusión, siempre me he mezclado, y siempre he tenido la puerta abierta a encontrar otro género, realmente estudiando mucho para que la fusión sea verdadera, no sea confusión. Pero siempre me he abierto a mezclarme con músicos distintos, con música distinta, desde maneras de ser hasta formas de hablar, hasta formas de hacer de comer.

-¿También en la cocina?

-La cocina fusión me encanta. Siempre que sea hecha de verdad, con cariño y con mucho más por dentro que por el escaparate.

- Al final todo gira en torno a la sinceridad, ser sincero con uno mismo.

-Cuando yo no sé hacer una cosa le pregunto a mi corazón, y cuando no me atrevo, tiro el corazón que va por delante de mí. Y le digo, bueno, si el corazón está limpio, si tú no te atreves, tira el corazón. Y lo tiro ahí y digo, ahí va.

-Eso da mucha libertad.

-Es que jamás he hecho las cosas pensando en el interés que puedan tener. Ni un disco por el público que lo pueda escuchar o no, o una lista de éxitos o una compañía, o sea, jamás en la vida. Y por eso te digo que eso es un grandísimo privilegio después de tantos años de poder seguir haciendo lo que me dicta mi corazón y mi tripa. Y teniendo el respaldo y el cariño del público.

- ¿Le gusta la cerveza?

-Me encanta.

-¿Y tener su cara en un botellín como embajadora del patrimonio de Andalucía?

-Eso es un privilegio y un honor. Compartir este lugar con los grandes como Camarón que para mí es absolutamente devoción, y Chiquito de la Calzada, que es un personaje, que es un fenómeno, junto con todas las costumbres populares, para mí es un verdadero honor.

-La artista que le ha dibujado, Ana Langeheldt, ha escrito en su Instagram sobre usted que es a la canción lo que a ella le gustaría alcanzar con la pintura. ¿Qué le parece?

-Precioso.

-¿Qué le ha parecido la interpretación de Martirio que ha hecho?

- Me ha gustado muchísimo. La foto es de Jesús Ugalde, que es el fotógrafo que hace 30 años que me hace fotos y Ana ha hecho una versión estupenda. Ana ha hecho una interpretación fantástica. Una cosita para que no salga mal.