Conde-Pumpido avisa de que la Constitución no permite la secesión

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, dijo después de asumir el cargo que la "Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación", según fuentes jurídicas del órgano de garantías. Conde-Pumpido -magistrado del ala progresista y ex fiscal general del Estado en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- dirigió esas palabras al Pleno que lo eligió con seis de los once votos que necesitaba para hacerse con la Presidencia frente a María Luisa Balaguer.

Asume la Presidencia Conde-Pumpido después de seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados -incluido su presidente-, su nombre empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no fue hasta ahora cuando se hizo con el cargo.

El PP considera que el TC está "también debilitado por los efectos del sanchismo"

La vicepresidencia recae en la granadina Inmaculada Montalbán, también progresista

La elección de Conde-Pumpido como presidente fue posible por el vuelco a una mayoría progresista -de siete magistrados contra cuatro, frente a la antigua conservadora de seis a cinco- que se produjo el pasado lunes con la renovación parcial del TC, pendiente desde el 12 de junio.

Conde-Pumpido le ganó el pulso a la magistrada María Luisa Balaguer, también del ala progresista, quien se postuló como candidata de consenso con el bloque conservador, y obtuvo el respaldo unánime de los otros cinco magistrados del sector progresista, incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo voto era la gran incógnita. Balaguer sumó su voto y el de los cuatro magistrados conservadores.

El puesto de la vicepresidencia del TC cayó finalmente en la magistrada granadina Inmaculada Montalbán, también del ala progresista (Iznalloz, 1959), rompiendo así la norma no escrita por virtud de la cual la presidencia suele corresponder al sector mayoritario y la vicepresidencia al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que logró sólo cinco votos.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, celebró la renovación órgano constitucional y consideró "una buena noticia" que "la democracia funcione y las instituciones se renueven con total normalidad democrática e institucional". En declaraciones a Efe, Bolaños manifestó que con la elección de ambos no solo "se renueva definitivamente" la composición del tribunal de garantías, sino que "se abre una nueva etapa".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, reclamó por su lado al presidente que su plan al frente del tribunal de garantías sea la Constitución y que "no ceda" si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere "meter la mano". Así se pronunció antes de ser efectivamente elegido Conde-Pumpido, tras lo cual, fuentes del PP señalaron que el TC es "a día de hoy una institución también debilitada por los efectos del sanchismo" y confiaron en que "blinde" su labor ordinaria de la "voracidad institucional" del Gobierno, al que ha acusado de "saltarse consensos". El PP criticó que se haya "tensionado de nuevo el procedimiento" y que la vicepresidencia no recayera en una persona de una corriente distinta a la del presidente.

Fuentes de la cúpula del PP revelaron a Europa Press que el TC es un órgano fundamental en el Estado de Derecho en España que "debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos". "Lamentablemente, a día de hoy, es una institución también debilitada por los efectos del sanchismo", afirmaron las fuentes.