Cuca Gamarra anima a los socialistas a reflexionar entre “Feijóo o la amnistía”

A solo cuatro días de que de comienzo el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la número 2 del partido, Cuca Gamarra, ha insistido de nuevo este sábado a los socialistas a replantearse la disciplina de voto y apoyar al candidato popular. La dirigente del PP ha planteado a los diputados del PSOE las dos opciones que dice que tienen: "Feijóo o amnistía".

Tras el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la diputada ha insistido en que los socialistas aún tienen tiempo para un debate interno ante el debate de investidura, "si es que Pedro Sánchez se lo permite", y ha confiado en que "recapaciten" y no cedan ante los independentistas. Aunque también ha señalado que el "gran problema" del PSOE es que "está sometido" a su secretario feneral.

Gamarra ha subrayado que en los últimos tiempos se han podido escuchar muchas críticas dentro del PSOE contra las decisiones de la cúpula del partido en relación a los posibles pactos del presidente Sánchez para repetir el cargo y ha sugerido que algunos diputados podrían apoyar a Feijóo. "Quedan cuatro días", remarcó, y por tanto "todavía hay tiempo".

Voces críticas

Para la política riojana, "hay muchas voces dentro del PSOE que durante las últimas semanas se están posicionando y están alzando la voz. También pueden hacerlo internamente en el PSOE y hacer que no dé ese paso que lamentarán, sin lugar a dudas".

"Nada es inamovible y todavía pueden reflexionar y puede pensar el PSOE si está dispuesto a entregar aquello que les están pidiendo Puigdemont y Junqueras, que es la igualdad entre todos los españoles y decir que la democracia no funcionó cuando se intentó dar un golpe de Estado en 2017", ha afirmado.

"Yo creo que el Partido Socialista debiera recapacitar y debiera pensar si merece la pena cruzar esa línea que están dispuestos a cruzar", ha reiterado Gamarra.

Igualdad

La dirigente popular ha asegurado que si los diputados socialistas no recapacitan, "lamentarán" dar un paso en favor de los independentistas. De hecho, la política ha subrayado que, a su juicio, cumplir con las exigencias de los partidos nacionalistas es romper con el principio de igualdad de todos los españoles.

Gamarra ha insistido en que "no hay españoles de primera y de segunda" y que la amnistía, el referéndum de autodeterminación, la igualdad entre todos los españoles y la financiación no son negociables. En ese sentido, la popular ha señalado que les faltan cuatro votos para lograr la investidura pero que "les sobran razones para gobernar España" y presidir un Ejecutivo en el cual "la igualdad no esté en riesgo".

Es por ello que Gamarra ha apuntado que "nadie está por encima de la ley en este país. Aunque te apellides Sánchez, aunque te apellides Puigdemont, aunque te apellides Junqueras, aunque te apellides Otegui, la ley tiene que ser igual para todos y el Estado de Derecho se nos tiene que aplicar exactamente igual a todos".

Dicho esto, la representante de los populares ha hecho un llamamiento a "todos aquellos que no nos resignamos, nos rebelamos" a participar en la manifestación de hoy en Madrid contra la amnistía. "Mañana tenemos la oportunidad de rebelarnos, yo invito a todos aquellos que no quieren una España donde algunos tengan privilegios jurídicos, es decir, que estén por encima de la ley, a que se sumen", animó.