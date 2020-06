Felipe González afirma que el Gobierno "parece el camarote de los hermanos Marx"

Para Felipe González el actual Ejecutivo "parece el camarote de los hermanos Marx, en el que alguien pide dos huevos duros más". Así lo ha asegurado este jueves el expresidente del Gobierno durante un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, donde pese a un tono en general discreto y prudente no ha podido evitar remarcar sus diferencias con el gabinete de Sánchez e Iglesias.

A lo largo del encuentro, de algo más de una hora de duración, González ha expresado también su preocupación por lo que considera un uso abusivo por parte de Pedro Sánchez de la gobernanza mediante decreto ley, considerando que para "preservar el buen funcionamiento a futuro del Estado de Derecho" habría que acudir con mayor asiduidad a la fórmula del debate parlamentario, en su opinión, la única capaz de garantizar mediante el debate y la presentación de enmiendas la futura proyección de leyes con voluntad de permanencia.

González no ha aclarado si, de haberse visto en el lugar de Sánchez, él hubiera llegado a un pacto similar con Pablo Iglesias para lograr un Gobierno de coalición. "Creo que no me hubiera puesto en ese lugar -ha comentado-, aunque vistas las circunstancias veríamos qué hubiera hecho".

Más contundente se ha mostrado sin embargo el expresidente sobre el apoyo parlamentario que, siempre en la cuerda floja, recibe el actual ejecutivo de ERC. "No se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de un territorio que se comprometa en un proyecto de reconstrucción de un país. No creo que le interese a ERC ni a los herederos de Convergencia, no están en eso", ha afirmado.

Igualmente claro se revelado sobre la legitimidad del Gobierno, puesta en duda a diario desde la derecha y la extrema derecha, asegurando, pese a sus reiteradas discrepancias con Pedro Sánchez, que "guste o no guste, goza de legitimidad porque tiene el apoyo parlamentario para gobernar".

González ha descartado tajantemente integrarse en otro partido que sea el PSOE. "Los que discrepan tienen el derecho y obligación de decirlo, pero nunca propondría una ruptura. Demasiadas rupturas estamos viendo en la realidad política española", ha aclarado, mostrando su preocupación por el actual clima de crispación al señalar que ésta "dificulta la dinámica de pactos, que me parecen imprescindibles. Los españoles quieren pactos, acuerdos, cansados de que lo que se discute en el Parlamento tenga poco que ver con la realidad".

El veterano exdirigente socialista tampoco ha ahorrado críticas a quienes "quieren revisar o demoler" el modelo constitucional vigente sin proponer ninguna alternativa, realizando un llamamiento a la concordia necesaria para afrontar la reconstrucción nacional tras la pandemia de coronavirus. "Todo lo que oigo en los debates es de búsqueda del culpable. No perdamos el tiempo, debatamos sobe lo que hay que hacer, incluyendo a las autonomías y agentes sociales y que sea una sucesión de acuerdos", ha recomendado.