"Esto es apoteósico, sabía que mi padre y Rafa Verdú desde arriba nos iban a ayudar"

"Esto es apoteósico, de locos. No podíamos ni dar dos pasos en la Feria porque los aficionados nos paraban parar felicitarnos y hacerse fotos. El Xerez CD, su afición y la ciudad ya merecían algo así después de tantos años de lucha". Son palabras de Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, que se muestra radiante y feliz tras el ascenso virtual logrado por su equipo este domingo en Chapín frente al Gerena. Necesitaba vencer -lo hizo por 2-0- y un tropiezo del Ciudad de Lucena frente al Ceuta B en el Martínez Pirri y también sucedió, 1-1. Pero aún hay más, este lunes también han conocido que el BORME ha publicado la reapertura de la hoja registral de la entidad, cerrada desde hace casi quince años.

Sin tiempo aún para asimilar lo logrado por el Deportivo, el mandatario del Deportivo explica que "estamos felices y orgullosos porque este ascenso, aunque todavía es virtual, es el triunfo de todos los xerecistas que nunca han abandonado a su club y que han peleado por él cada uno a su manera. Recuerdo el ascenso en Lora, que para nosotros también era fundamental, éramos más de mil aficionados allí, pero no tuvo la repercusión a todos los niveles que ha tenido este. Durante toda la temporada ya ha quedado claro que los xerecistas vamos todos a una con nuestro club y hemos dicho no a tantas mentiras. El ascenso a Segunda RFEF va a suponer un antes y un después en la historia del Xerez CD".

El partido lo vivió "con nervios, pendiente de lo que hiciera el Ciudad de Lucena, pero también es verdad que llegué con buenas vibraciones al campo y cuando terminó, fue una liberación". Y es que asume que "durante la temporada, especialmente en la recta final, ha habido momentos complicados porque la historia del Xerez CD y a todos, directivos, entrenadores, jugadores y afición, nos pudo la presión. Queríamos todos el ascenso cuanto antes y estaba escrito que llegaría el Domingo de Feria para que pudiésemos disfrutar el doble".

Apertura Registro Mercantil "Una vez más se demuestra el gran trabajo de nuestros abogados y que no mentíamos; es un paso importante y vienen más"

En estos momentos de alegría, Juan Luis Gil se acuerda especialmente "de dos personas que me han marcado y que ya no están, mi padre, como no podía ser de otra manera, y Rafa Verdú, que eran más xerecistas que yo y eso es complicado. Les hubiese encantado vivir esto. Cuando estaba en el centro del campo celebrándolo tenía que mirar al cielo y darles las gracias, sabía que ellos no nos iban a fallar y que nos iban a echar una mano desde ahí arriba. Hay muchos más xerecistas que ya no están aquí y que hubiesen disfrutado, también va por ellos".

Con el ascenso, el club tendrá que cambiar el chip y "lo asumimos. Hay que mejorar en muchos aspectos y el cambio tiene que ser radical, nos queda mucho trabajo por delante para ir profesionalizándolo. A Jerez y al Xerez CD le hacía falta este salto, tenemos los pies en el suelo, pero es el primer paso para ir recuperando terreno y volver a ser lo que fuimos. Somos el Xerez CD y hay que competir con las máximas garantías en todas las categorías".

Por último, sobre las buenas noticias que han recibido por parte del Registro Mercantil explica que "una vez más se demuestra el gran trabajo de nuestros abogados y que no mentíamos. Sabíamos que la apertura tenía que llegar pronto desde que convocamos la Junta General y nombramos el nuevo consejo y ha coincidido con el acenso. Es un paso importante, pero vendrán más y sorprendentes...".