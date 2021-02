Montilla preside, madridistas votan en el Camp Nou y ateos en una iglesia

La singularidad de las primeras elecciones autonómicas catalanas que se celebran en medio de una epidemia, en un día lluvioso, en plenas fiestas (suspendidas) del Carnaval y en el día de San Valentín ha motivado un sinfín de anécdotas, paradojas y curiosidades. Estas son algunas:

Día de Paraguas y disfraces

Muchos votantes tenido que acudir a votar hoy bajo paraguas para protegerse de la lluvia, una contingencia que, aunque prevista por los meteorólogos, no ha propiciado que hubieran paragüeros en los colegios electorales, donde, además, no se podía dejar el paraguas porque en la mayoría se entraba por un sitio y se salía por otro, para evitar cruces de electores.

La pregunta al final de la jornada será: ¿cuántos paraguas olvidados se habrán quedado hoy en los colegios electorales?

En muchas localidades donde más está arraigada la celebración del Carnaval, que ha quedado este año cercenada por la pandemia, algunos electores han acudido disfrazados a depositar su voto para aprovechar que sí se celebra la "fiesta de la democracia".

Un elector que ha depositado su voto en la escuela Ramon y Cajal de Terrassa (Barcelona) lo ha hecho vestido de Batman, ante la sonrisa de los miembros de la mesa -que se intuía más que se veía, por la mascarilla-.

En Solsona (Lleida), muchos electores han ido a votar vestidos con las tradicionales batas de su también tradicional y multitudinario carnaval, como han dejado constancia en las redes las comparsas de la localidad.

Pero quien más ha llamado la atención ha sido un tal 'Lugi' -así se ha identificado-, que se ha presentado para ser presidente en una mesa del colegio Tarragona de la capital tarraconense vestido de payaso, pero no para celebrar el carnaval sino porque opina que "esto es un circo, es lo que pensé cuando me llegó la carta", ha dicho a RAC-1.

Presidente haciendo de presidente

Unos de los votantes que más sorpresa se han llevado hoy han sido los del colegio electoral Les Escoles de Sant Just Desvern (Barcelona) cuando han visto que el expresidente de la Generalitat José Montilla presidía una de las mesas donde depositar sus votos.

El ex presidente socialista catalán y ex ministro de Industria, que tiene 65 años, había recibido la notificación de que era suplente en la mesa en la que le tocaba votar, pero, como no se ha presentado el presidente de mesa, ha tenido que asumir las funciones de presidente, una tarea probablemente más fácil e incluso menos arriesgada que la que tuvo que desempeñar al frente de la Generalitat.

La periodista de Antena 3 Ainara Guezuraga, a través de su cuenta de Twitter, ha publicado unas imágenes en las que se ve a Montilla atendiendo a uno de los votantes y deseándole un buen día, una vez esta persona ha depositado su voto en la urna.

A votar con caminador

Una anciana de 97 años ha acudido a primera hora de esta mañana a votar al mercado modernista de Sant Antoni de Barcelona, que por primera vez ha funcionado como colegio electoral, y lo ha hecho ayudada de un caminador, expresando que tenía muchas ganas de votar y que espera poder hacerlo también dentro de cuatro años.

"Soy el más viejo del barrio", ha dicho Joaquim a Efe, un abuelo de 99 años, que ha acudido con el voto preparado, acompañado por su hijo y su nieto y apoyado en dos muletas, al colegio Santa Dorotea, en el barrio de Sarrià de Barcelona.

En El Brull (Barcelona), un pueblecito rural de 257 habitantes, todos los miembros de la única mesa electoral, presidida por Asunción, tienen más de 60 años..., y el vocal es el marido de la presidenta.

Madridistas en el Camp Nou y ateos en una iglesia

Una de las paradojas que ha deparado este domingo electoral es que a algunos no les ha sentado bien tener que ir a votar hoy al Camp Nou.

Es lo que les ha pasado a unos pocos seguidores futboleros del Real Madrid a los que les ha tocado ir a depositar su voto en la mesa electoral ubicada en el Auditorio 1899 dentro del Camp Nou.

"A mí me hace ilusión venir a votar aquí, pero acabo de hablar con uno que es del Real Madrid que no le hacía tanta", ha comentado a Efe uno de los electores del barrio de Les Corts de Barcelona que han ido al auditorio azulgrana.

Algo similar les ha ocurrido a algunos ateos y agnósticos, que hace años que no entraban en una iglesia, y que hoy han tenido que hacerlo porque en la nave central de la iglesia de Santa Bárbara de Súria (Barcelona) han colocado mesas de votación en los dos laterales, y han habilitado dos pasillos diferenciados, junto a las imágenes religiosas, para entrar y salir.

Desnudas ante Vox

Una de las imágenes de la jornada será la de cinco chicas jóvenes, activistas de Femen, que hoy han enseñado su torso desnudo y reivindicativo ante las puertas del colegio La Salle Bonanova de Barcelona donde ha votado el candidato de Vox, Ignacio Garriga.

Las activistas llevaban escrito en tinta negra en sus pechos "fascistas fuera de las urnas".

Médicos en el colegio

El Colegio de Médicos de Barcelona se ha convertido hoy en colegio electoral y acoge cuatro urnas, otra paradoja de la jornada teniendo en cuenta que el presidente de este colegio profesional, Jaume Padrós, era partidario de aplazar las elecciones y ha reivindicado durante todos estos días que las personas infectadas no acudan presencialmente a votar.