Podemos y PSOE mantienen atascada la negociación sobre la ley del 'sólo sí es sí'

Podemos reivindicó este domingo la ley del sólo sí es sí dejando claro que aunque están dispuestos a reformar la norma, como le ha pedido el PSOE, "el consentimiento no se toca".

Montero y la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han sacado músculo en el acto ¿Consentiste o no? Sólo sí es sí organizado por la formación morada en Madrid.

"Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de Gobierno necesita para salir unidas a hacer frente a esta ofensiva contra la ley y contra el Gobierno de coalición", dijo

Pero advirtió de que "en lo que no vamos a ceder" es en el derecho que han conquistado las feministas en las calles. "El consentimiento no se toca", aseguró Montero, que añadió: "Quien piense que nos vamos a rendir no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas".

Fuentes del socio minoritario de la coalición remarcaron este domingo a Europa Press que la negociación, en estos momentos, sigue atascada y no se han producido avances con los socialistas, dado que aprecian que las propuestas planteadas por Justicia suponen una vuelta al modelo previo a la ley del sólo sí es sí -al introducir la violencia y la intimidación como agravantes y volcar la carga de la prueba en la mujer- y no blindan el consentimiento. El PSOE ha manifestado que, si no hay acuerdo, mañana martes presentará en el Congreso su propia propuesta, con el objetivo de corregir las cientos de rebajas de penas que se están produciendo con la norma.

La ministra de Igualdad reconoció que "están siendo unos días muy difíciles" porque hay "muchas presiones" para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y volver al modelo anterior que propone el PP, ante las rebajas de condenas a agresores sexuales decididas por algunos jueces que, según Montero, son una minoría.

Pero Belarra quiso dejar claro que no permitirán que se vuelva al modelo anterior a la ley del solo sí es sí y aprovechó el acto para arropar a su compañera: "Gracias por poner el cuerpo para defendernos a todas", dijo.

La líder de Podemos evitó hablar de las negociaciones con su socio de Gobierno, el PSOE, sobre las modificaciones en la ley ante la acumulación de rebajas de condenas a agresores sexuales. Una negociación centrada en cómo se pueden castigar con mayor pena las agresiones sexuales en las que haya violencia e intimidación, preservando el corazón de la ley del solo sí es sí: todo acto sexual sin consentimiento es una agresión, haya o no violencia.