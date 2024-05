Yolanda Díaz reivindica el "derecho a parar" de Pedro Sánchez y dice que "ahora toca democratizar España"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este miércoles el "derecho a parar" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si bien ha instado a "democratizar España" tras este parón, porque entiende que se "va tarde"."No es ortodoxo lo que ha hecho Sánchez, seguramente es un caso único en la Historia, pero también creo que las personas tienen derecho a parar", ha remarcado en una entrevista en la cadena Ser recogida la líder de Sumar, quien ha afirmado que se enteró de esta decisión cuando desde Moncloa le "comunicaron lo que iba a pasar".

Díaz ha apuntado al PP como uno de los responsables de esta situación, afirmando que desde esta formación "se han roto las costuras". "Ahora sí que toca profundizar en la democracia, soy clarísima, y creo que la ciudadanía nos está esperando", ha añadido, para después asegurar que no ve posible un acuerdo con el partido liderado por Núñez Feijóo."Si no es posible ese acuerdo, legislemos, ¿Y cómo legislamos? Pues respetando el mandato constitucional", ha defendido, poniendo como ejemplo de fórmula para ello lograr la mayoría cualificada de los tres quintos "durante un lapso temporal". "Y, si no se cumple este lapso temporal, procedamos a la mayoría absoluta", ha añadido.

Díaz ha reiterado que el Partido Popular está "en una estrategia deliberada de golpear" al Gobierno y por ello considera que "hay que actuar" desde las instituciones. De hecho, ha lamentado que Feijóo no haya llamado a Sánchez en estos días para "solidarizarse" con él al "igual" que han hecho otros líderes europeos.

"Es lo normal en política, igual que lo han hecho mis colegas europeos en esta situación. Si lo ha hecho, rectificaré, pero tenía que llamar al presidente del Gobierno y solidarizarse con él, porque hay un elemento también personal en política", ha remarcado la ministra.

La vicepresidenta ha admitido haber conversado con Sánchez al respecto de los próximos pasos, pero sin desvelar el contenido de la conversación. "Ahora hay que actuar de manera pautada, comparecer y decirle a la ciudadanía que es lo que tenemos que hacer, y no distorsionar", ha indicado, para posteriormente reconocer que España necesita "grandes cambios" desde el año 1978. "Y estos enormes cambios tienen que ver con democratizar España", ha asegurado.

La justicia está "secuestrada"

Uno de esos puntos de actuación para la política es el campo de la justicia, "secuestrada por la extrema derecha" y donde entiende que el PP está "en los extramuros del preconstitucionalismo""Y tiene que ver con la corrupción y cómo se opina en este país: tenemos a mucha gente que está en prisión por canciones y por un montón de elementos que son extraños y el mundo judicial lo sabe perfectamente", ha lamentado.

En cualquier caso, se mostrado negativa respecto a un posible acuerdo con el PP para renovar el CGPJ y ha alertado de que este "proceso de desestabilización no viene de ahora, viene de largo". Es por ello que ha apostado por la "legitimidad de los Gobiernos que ha votado la ciudadanía". "Vamos tarde, sí, pero vamos", ha concluido.