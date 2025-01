Pedro Sánchez aprueba otra versión del decreto de las pensiones a cambio de discutir la cuestión de confianza

El Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes otro real decreto ómnibis que incluye la subida de las pensiones y las bonificaciones al transporte, y que fue tumbado por el Congreso la semana pasada. El texto incluye 29 medidas y deberá ser validado por la Cámara, aunque el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con Junts que pasa por aceptar que se discuta en el Congreso la solicitud de una moción de confianza que ha presentado el partido de Carles Puigdemont. "Al final, las cosas salen", ha indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa que ha seguido al Consejo de Ministros.

Sánchez ha explicado que ha hablado con todos los grupos parlamentarios para conseguir este desbloqueo y, al menos, a conseguido el de sus aliados habituales, incluido Junts. "Cualquier Gobierno puede perder una mayoría parlamentaria, pero no la mayoría social de este país", ha manifestado para defender que su Ejecutivo aún es capaz de alcanzar grandes acuerdos. Aunque el Congreso discuta sobra la cuestión de confianza, Pedro Sánchez ha matizado que "no hay necesidad" de presentarla. Es decir, se abordará en un pleno, pero él no utilizará esta prerrogativa.

En el caso de que el Congreso aprobase que el presidente se presentase a la sesión de confianza, esta iniciativa no tendría valor legislativo, ya que es un poder que la Constitución otorga al jefe del Ejecutivo. La oposición cuenta, para esos caso, con la moción de censura. La Mesa del Parlamento debe autorizar ahora esta tramitación que su presidenta, Francina Armengol, tenía paralizada.

Sánchez ha atacado al PP y a Vox porque, en su opinión, ha contando "mentiras" durante estos días, tales como que el real decreto incluía una subida del IVA o del precio de la luz. "La estrategia del PP y de Vox es dañina para la mayoría social de este país, y lejos de debilitarnos, nos refuerza", ha señalado.

...habrá ampliación...