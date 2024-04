"¡Haz la cola! ¡Haz la cola!": una mujer a Eduardo Zaplana en los juzgados de Valencia

El ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro del PP Eduardo Zaplana ha declarado este martes por la mañana por el conocido como caso Erial en los juzgados, donde se ha topado con una sorpresa que ha corrido rápida como la pólvora en redes.

Cuando se acercaba a la puerta, entre el gran despliegue de medios, una mujer le ha recriminado con aspavientos que hiciera "la cola" para entrar. "¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Que yo estoy aquí desde temprano! ¡Haz la cola! ¡Hombre, haz la cola!. A las 9:30 tengo cita y viene este hombre con la caradura y las cámaras. No, que me hagan las fotos a mí también. Haz la cola", le ha dicho ante los agentes de la Guardia Civil, que han capeado como ha podido el temporal para darle paso al ex ministro, y acto a seguido a ella.

La reacción se ha hecho viral ipso facto y ha sido tan aplaudida como parodiada en la red social X, antes Twitter.

Cada vez que veas a un pepero intentando pasar antes que los demás, hay que tomar ejemplo de esta mujer y no callarse: "Haz la cola". ¡Bravo por ella!👏👏🤭pic.twitter.com/sYqmuQaSw9 — Tomás Casas🔻♻️ (@tomascasascm) April 9, 2024