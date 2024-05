Consejos de la Policía Nacional durante la Feria de Jerez

La Policía Nacional transmite a la ciudadanía en general unos consejos de seguridad actualizados para disfrutar de la Feria del Caballo de Jerez 2024, información útil para evitar trastornos o sobresaltos que puedan empañar el disfrute de una de las Ferias más importantes y con mayor atractivo de la geografía nacional.

Prevenir el hurto de efecto personales

Especial precaución ante carteristas profesionales que se desplazan a todas las grandes ferias, se trata de delincuentes itinerantes, muy hábiles y organizados. Su objetivo principal serán: terminales móviles, carteras y/o monederos conteniendo dinero en metálico, tarjetas bancarias y documentación personal. Se recomienda no llevar mucho dinero en efectivo y solo la documentación imprescindible, vigile su bolso y llévelo en la parte delantera, cremallera o enganches bien cerrados, los bolsos cruzados nunca en la espalda y nunca dejarlos colgados en el respaldo de la silla donde se sienten, esto es un reclamo irresistible para los delincuentes. Las carteras y billeteras de caballero siempre en el bolsillo delantero.

Los carteristas actúan en grupo, no suelen llamar la atención y se mueven muy rápido, hay que ser cauteloso. ¿Cómo actúan? Deambulan por calles y casetas de forma continua buscando una víctima propicia. Nunca bajo ningún concepto deje estos efectos encima de mesas, barras, sillas o taburetes, ya que esta acción nos convierte inmediatamente en su objetivo.

Los carteristas suele utilizar el método de 'La muleta', es decir utilizan un objeto en las manos que interponen entre la línea de visión de la víctima y su objeto de valor, suelen utilizar un periódico, un plano de la feria, un ramo de flores o un cartón de tabaco de contrabando, una americana, una chaqueta, etc.., al retirase, se llevan su botín debajo de los mismos.

Desconfiar de las personas desconocidas que se acerquen demasiado, sobre todo con aquellas que intentan captar la atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraer.

Cuidado con las personas que ejercen una supuesta mendicidad, en ocasiones es una simple excusa o tapadera para cometer este tipo de hurtos.

Los objetos predilectos de robo son los teléfonos móviles. ¡Ojo! Los niños pequeños con el terminal en las manos son una presa fácil. En ocasiones los delincuentes se los arrancan de las manos y huyen a la carrera. Si le roban el móvil, llame inmediatamente a su operadora para que le restrinjan las llamadas y denúncielo en su Comisaría más cercana, aportando su número IMEI lo que imposibilitará que ese terminal pueda ser usado con otra tarjeta SIM.

Presencia policial constante

Policía Nacional y Policía Local mantendrán presencia constante dentro del Real de la Feria tanto de uniforme como de paisano, durante el día con las Unidades de Caballería y en el tarde/noche siempre habrá un retén importante en la confluencia de la Avenida de las Palmeras con calle Lola Flores. Permanezca atento a todo lo que pasa a tú alrededor y si se observa algún incidente no dude en ponerlo en conocimiento de los agentes allí presentes o llamar al 091 o 112.

Mucho cuidado con los hurtos y estafas por el método del hurto cariñoso. Consiste en tratar de buscar a toda costa el contacto físico con las víctimas, sobre todo personas mayores para quitarles hábilmente las cadenas, collares, pulseras o relojes de pulsera de valor que lleven, desconfíe de personas desconocidas que se muestren de repente muy cercanas y cariñosas, su intención es robarle.

Caseteros y comerciantes

Los comerciantes tienen que tener especial cuidado con el timo llamado “cambio mágico”, engaños con el cambio de un pago, igualmente deben tener especial cuidado con el pago con billetes para evitar que le “cuelen” falsificaciones, comprobando siempre las medidas de seguridad de los billetes de curso legal en todo pago.

Seguridad en las viviendas

Especial precaución en la seguridad de las viviendas durante las tardes de Feria, no dar pistas ni verbalmente ni en redes que no se va a estar en casa, no dejar objetos de valor en patios ni escaleras, ante ruido de golpes, personas ajenas o sospechosas en escaleras, garajes o zonas comunes de edificios de viviendas no duden en llamar al 091 o 112.

Vehículos

Si acude en transporte propio no deje efectos de valor a la vista ni bolsas que hagan suponer que contienen objetos valiosos. Se recomienda hacer uso de algún elemento antirrobo al dejar estacionado el vehículo. Si se deja el vehículo aparcado para acudir al Real de la Feria, no dejar las llaves del domicilio en su interior junto con documentación que pueda acreditar cual es la dirección, podría estar abriendo la puerta de la casa a desconocidos.

Aplicación APP Altercops

Desde la Policía Nacional se aumenta la difusión de la aplicación App Alertcops diseñada por el Ministerio del Interior del Gobierno de España como una herramienta gratuita, útil y eficaz para que cualquier usuario/a pueda comunicar una alerta de seguridad en este caso a la Policía Nacional en la ciudad de Jerez de la Frontera.

Esta utilidad está disponible de forma totalmente gratuita en la Google Play para sistemas Android y en la App Store de Apple para los sistemas IPhone y permite, una vez instalada, utilizarla de forma fácil e intuitiva para comunicar de forma rápida y directa, a la vez que discreta, con la sala operativa del 091, donde los operadores recibirán además la localización en tiempo real de la persona que solicita ayuda.