Feria de Jerez: la primera de toda Europa en contar con aseo adaptado a personas ostomizadas

En la provincia de Cádiz, más de 5.700 personas están ostomizadas, viven con una bolsa pegada al abdomen para poder recolectar las excretas corporales, heces u orina. Hasta ahora, para los ostomizados ir a la Feria del Caballo de Jerez, al igual que a otro tipo de ferias, romerías o festejos de otra índole, era casi impensable, porque para muchos la falta de aseos adaptados a sus necesidades es un gran hándicap y optaban por quedarse en casa.

La Feria de Jerez se acaba de convertir en la primera de toda Europa en contar con un aseo adaptado a personas ostomizadas, algo que para la presidenta de la asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cádiz, ACCU-Cádiz, Mercedes Romero, supone “una gran tranquilidad, son muchísimas las personas ostomizadas que no iban a la feria por no tener baños adaptados a sus necesidades. Estos aseos nos dan tranquilidad y la seguridad de poder vaciar la bolsa y enjuagarla, o cambiarla en condiciones dignas e higiénicas, porque este baño tiene limpieza continua”.

"No es normal que por falta de baños, los ostomizados, que también pagamos nuestros impuestos, no podamos acudir a fiestas"

Mercedes también asegura que “desde ACCU-Cádiz hemos avisado a todos los ostomizados que conocemos, de que el Ayuntamiento de Jerez, por mediación del concejal Francisco Javier Zuasti, con nuestro apoyo, ha instalado un aseo para ellos, pero seguramente son muchos ostomizados los que todavía no lo saben. Es importante que se puedan enterar a través de vosotros, y así poder ir a la feria del caballo”. Para el presidente de la federación de asociaciones de personas ostomizadas de España, FAPOE, Javier Muñoz, supone una gran noticia “que deberían de copiar los ayuntamientos de todo el país. No es normal que por falta de baños, los ostomizados, que también pagamos nuestros impuestos, no podamos acudir a fiestas, romerías y ferias de ningún tipo por falta de aseos adaptados a nuestras necesidades. Tenemos el mismo derecho al ocio y a socializar que el resto de ciudadanos. Hay que pensar que nosotros no elegimos cuando llenar la bolsa, no tenemos esfínter en el estoma, nos puede hacer falta vaciarla en cualquier momento, somos como un grifo abierto”.

Nueva instalación

El aseo que se ha instalado en la Feria del Caballo es un aparato sanitario que cuenta con un inodoro a 75 cm. del suelo encastrado en una encimera en la que poder posar los productos de recambio y aseo de la ostomía, con pulsador de cisterna, un espejo en el que poder verse el estoma (oficio por el que asoma un trocito de intestino que se introduce dentro de la bolsa para evacuar) situado a la altura del ombligo, así como un enjuagador de pequeño calibre, con pulsador de gatillo, para poder enjuagar y dejar limpia la bolsa de ostomía tras vaciarla y, apliques como jabonera o portarrollos de papel higiénico. En la web de la FAPOE se puede descargar un dossier con todo tipo de detalles sobre estos aseos.

Yolanda Fernández, vicepresidenta de la FAPOE además afirma que “para las personas ostomizadas, el aseo como el que se acaba de instalar en la Feria de Jerez nos permite acudir al baño sin tener que agacharnos o ponernos de rodillas para vaciar una bolsa. Daos cuenta de que un retrete normal nos queda a la altura de las rodillas, si vaciamos una bolsa sin adoptar estas posturas, salpicamos y nos manchamos porque nuestras heces son líquidas y semilíquidas. En definitiva estos aseos nos permiten normalizar nuestras vidas y poder salir de casa. Muchas personas con ostomía viven prácticamente encerradas por falta de aseos”.

Y es que para los ostomizados el miedo a tener una fuga siempre está ahí y pasa más de lo que les gustaría. Cuando esto ocurre necesitan cambiarse de bolsa con urgencia y “en la mayoría de baños convencionales ni siquiera tenemos un espejo en el que poder vernos el estoma, y si tienes la suerte de encontrarlo está con los lavabos donde puede haber más personas lavándose las manos en ese momento. No es lo ideal hacernos un cambio de bolsa delante de nadie. Aunque confieso que he me visto obligada a tener que hacerlo, y no es agradable ni para quien te ve, ni para ti” asegura María Ronderos responsable de comunicación de la FAPOE.

En España

Ahora mismo en toda España sólo hay 138 aseos adaptados a personas ostomizadas, la mayoría en hospitales y en aeropuertos. Tan sólo tres playas cuentan con este tipo de aparatos sanitarios, uno en Tenerife y dos Roquetas de Mar. En centros comerciales sólo hay en dos de Madrid, en una de Alcalá de Henares, otro en Guadalajara y una más en Cartagena, donde también lo tiene instalado un bar. “Son muy pocos aseos para los más de 210.000 ostomizados que hay en España y, teniendo en cuenta el entorno familiar la cifra supera el millón de personas, y no sólo eso, sino que crece a un ritmo del 5% anualmente, no somos pocos no” asegura Ronderos.

Yolanda Fernández, además quiere hacer hincapié en la importancia de estos aseos, ya no sólo para los ostomizados, sino para el sector del ocio, la cultura, la restauración y el turismo “han de tener en cuenta que nosotros no vamos solos a ningún lugar, que si viajamos, con nosotros van nuestras familias. Y si por ejemplo mañana mi hija se casa, su boda la celebrará donde su madre ostomizada pueda ir. Y si voy al cine no iré sola e iré al que tenga aseo, y lo mismo ocurre con los teatros, hoteles, restaurantes, centros comerciales etc... Es también una oportunidad de negocio para estos sectores”.