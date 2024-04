Así viene la Feria de Jerez para los alérgicos

Llega la primavera y con ella, las alergias. Y lo está haciendo este año de una forma muy acentuada a causa de las recientes lluvias. "El diluvio de las últimas semanas ha hecho que las gramíneas proliferen muchísimo, y también el olivo, que ha adelantado la polinización. Así que ahora podemos decir que hay pólenes por un tubo", apunta el alergólogo jerezano José Antonio Piña.

Algo que se nota en las consultas, que no dan abasto y atienden pacientes mañana y tarde. "Ahora llega la Feria y queremos que los pacientes la pasen lo mejor posible". Una Feria para los alérgicos que Piña augura "mala si no se cuidan. Aunque puede que tengamos algo de suerte y llueva antes, lo que sedimentaría el polen un poco. Si es así, tendrán suerte los alérgicos, si no, la Feria será mala". Para lo que el doctor recomienda que se mantenga el tratamiento y no se interrumpa, "es la única manera de pasar una buena Feria, que es lo que queremos todos".

Sin duda, "hay condiciones climáticas que han favorecido las apariciones de las alergias a causa de estas reciente lluvias, los gases que condicionan el efecto invernadero y que provocan que se adelante la polinización. Están siendo una de las principales causas de las Urgencias", explica Lino Ramos, médico del Servicio de Urgencias del Hospital San Juan Grande de Jerez.

Secreción nasal continua, picor en ojos, nariz y garganta, reacciones cutáneas, cefaleas, tos seca irritativa... son los síntoma más comunes que llegan a las consultas de Alergología y a las Urgencias. Respecto a la Feria, Ramos augura una fuerte concentración de polen, "aunque no demasiado agresiva. Incluso, habrá gente que sea alérgica a los caballos sin saberlo y empiece a tener síntomas allí. Así que, todo condiciona. Las recomendaciones son siempre abundante hidratación, uso de mascarilla, no interrumpir el tratamiento si se tiene y si los síntomas persisten, acudir a Urgencias. Lo importante siempre es la prevención".

Recomendaciones generales para primavera

-Tener un buen diagnóstico para evitar al enemigo y no automedicarse.

-No salir al campo en días calurosos.

-Medicación siempre preparada.

-Medidas pantalla como gafas de sol, el filtro del coche limpio y evitar las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde.