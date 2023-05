Lola Mejías: pendientes de flamenca artesanos, personalizados y únicos

En plena pandemia vio la posibilidad de alternar los cuidados con el diseño. "Me necesitaban y yo necesitaba volver a crear". Ahí nació Lola Mejías Artesanía. Esta jerezana se formó primero en diseño y moda, después como educadora social. Estos dos últimos años se ha dedicado al diseño de moda y complementos, en exlusiva. "Tenía muchas ganas de tener su propio taller", subraya Mejías.

La elaboración de los pendientes la ha retomado en 2023. Además de ser diseñadora de moda, le encantan todas las manualidades, y aprendió a realizarlos con la técnica 'quilling'. Ésta trabaja con el papel, ella utiliza papel paractwcnica qulling dado que ya vienen preparados, aunque en realidad se puede usar cualquier otro. Recuerda que comenzó realizando cuadros, sobre todo relacionados con el árbol de la vida. Con esta técnica se pueden forrar cajas y "maravillas".

En 2019 realizó su primera colección de pendientes. Engaña a la vista ya que su aspecto se asemeja al de la madera, pero es papel "encolado, pintado y barnizado". Una de las grandes ventajas de estos pendientes artesanos y personalizados es que no pesan nada. Estos pendientes lo aguantan todo, o casi. "No los puedes dejar metidos en un barreño con agua, obviamente, pero no le temen a la humedad ni la lluvia", advierte la artesana.

Otra de las ventajas es que el propio cliente puede proponer el diseño, los colores, todo, personalizarlos completamente dependiendo del traje de flamenca. También pueden escoger el cierre con gancho de caracol o de pinza. "Hay quien no se viste de flamenca, pero sí le gusta ir con los pendientes 'aflamencaos'" y únicos por unos 15 o 20 euros. Mejías ayuda a que tengas la prenda o los pendientes con los que sueñas haciendo realidad su sueño personal.

Pendientes de flamenca'quilling'

Estas joyas se obtienen a través de diferentes procedimientos, manipulando el papel con distintas herramientas y moldes. Aquellos que se basan en estar enrollados se consiguen haciendo girar el papel en torno a un cilindro fino, más o menos en función del tamaño que se desee conseguir. Las diferentes piezas van unidas con cola y el marcaje se realiza cubriéndolo con un papel enterizo que lo unifica. La base principal de los pendientes que tienen otras formas -ovaladas, cuadradas- se elaboran con moldes y el rellano se acaba a mano. "El proceso no es inmediato, es necesario su posterior encolación, darle barniz y esperar a que se seque cada pieza", explica Lola.

A través de su marca, además, realiza costura creativa y personalizada, diseña para eventos -primeras comuniones, bodas, flamenca, disfraces- y complementos como bolsos, mantoncillos carteras, y también confecciona para el hogar cortinas e incluso paños de mesa. Las personas interesadas contactan con ella a través de las redes sociales -Instagram o Facebook- o directamente por teléfono.