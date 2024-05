¿Cuándo es el Paseo de Caballos en la Feria de Jerez?

El Paseo de Jinetes y Caballos es una de las tradiciones más características de la Feria de Jerez. Desde el lunes de Feria hasta el sábado de cierre, centenares de jinetes y amazonas, junto a enganches de todos los estilos, recorren las calles del Real en una inigualable composición de elegancia, plante y majestuosidad, que despierta la admiración de todo el que disfruta de este espectáculo.

Este Paseo de Jinetes y Caballos está estrictamente reglamentado en la Ordenanza Reguladora de la Feria del Caballo, documento que exige que tanto los equinos que participen en el desfile, como los jinetes, enganches, y cocheros, ofrezcan una imagen impecable dentro de la estética marcada por el protocolo en el ámbito ecuestre, así como que el paseo se desarrolle en unas condiciones de orden y seguridad.

Como novedad este año el Paseo de Caballistas contará con un nuevo servicio veterinario provisto de remolque y winche para velar por el bienestar de los caballos que participan en este desfile que singulariza la Feria del Caballo.

Circuito

El circuito para el paseo de caballos y enganches discurrirá por el Paseo de la Palmera, el Paseo del Real de la Feria, el Paseo de la Guitarra o Nuevo, o aquél que se determine. La circulación por el circuito se realizará por los espacios fijados al efecto en el mismo y conforme a las condiciones establecidas en el presente documento, debiéndose circular por dicho Circuito siempre al paso.

Dicho recorrido será obligatorio de realizar completo en cada servicio que presten los coches de alquiler.

Horario

El horario oficial desde el lunes de Feria hasta el sábado de cierre para el Paseo de Caballos y Enganches en la Feria será desde las 13:00 horas hasta las 19:00 horas. A tal efecto, a las 18:30 horas se impedirá el acceso de los mismos al recinto ferial.

Normas y ordenanza

Los enganches y las monturas evolucionarán en el Recinto Ferial al paso o al trote reunido, prohibiéndose los movimientos al galope.

Queda prohibida la parada de carruajes en los cruces del Paseo de Caballistas así como las paradas en paralelo respecto a otros carruajes ya parados (en doble fila).

En caso de encontrarse el carruaje parado, bien el/la cochero/a, su ayudante o acompañante deberán permanecer en el pescante del mismo o, en su defecto, los caballos deberán estar suficientemente controlados a pie, sujetos a la mano.

Está prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o movible. El caballo de monta deberá permanecer siempre a la mano de una persona competente.

Se advertirá y reprenderá a los jinetes/amazonas o cocheros/as que maltraten o castiguen con crueldad a los caballos, infieran heridas o hagan sangre a los caballos. Sin perjuicio de otras acciones jurídicas o administrativas que pudieran emprenderse.

Los enganches deberán ser guiados preferentemente por un-a cochero/a mayor de edad, cualificado para ello. Cuando se enganchen dos o más caballos siempre deberá llevar acompañante (lacayo). Los coches enganchados limonera (un caballo), pueden ir guiados por un solo cochero/a. En ningún caso podrá ir en el pescante ninguna persona que no sea profesional, como pasajeros o niños.

Controles de alcoholemia a los cocheros

La Policía Local realizará controles aleatorios de alcoholemia a los cocheros.

Un enganche únicamente podrá ser guiado por una persona menor de edad si cuenta con la capacidad para realizar esa función y está acompañado por un adulto con la misma capacidad.

Estará prohibida la ubicación de publicidad en los carruajes, caballos, caballistas o tripulación.

Indumentaria

No se permitirá el acceso o la permanencia en el Recinto Ferial de caballistas o cocheros con indumentaria o calzado que no responda a la forma tradicional conforme al tipo de enganche que manejen o al tipo de montura que usen, conforme a las normas protocolarias comúnmente aceptadas en el mundo hípico y en la comarca de Jerez. El calzado deberá ser el apropiado, está prohibida la utilización de zapatillas deportivas, o cualquier tipo de calzado similar no adecuado.

En los carruajes, los cocheros y lacayos deberán ir vestidos con igual vestimenta.

No se permitirá el acceso de cocheros vistiendo el traje corto andaluz en un enganche que use guarnición inglesa, al igual que no se permitirá el acceso de cocheros vistiendo levita y chistera en un enganche que utilice la tradicional guarnición calesera.

Únicamente estarán permitidos como sombreros utilizados por los cocheros: el sombrero andaluz de ala ancha o el sombrero de catite, para los enganches a la calesera; la chistera inglesa, para los enganches con guarniciones inglesas; y la gorra de plato para los enganches destinados a actividad mercantil, debiendo estar éstos ataviados con traje y corbata oscuros.

El número máximo de pasajeros incluido cochero/a y lacayos que podrán transportarse en el carruaje en función del enganche, y siempre que el carruaje lo permita, será el siguiente (incluido cocheros y lacayos): Limonera, 4 personas; Tándem y Tronco, 6 personas; Tresillo, 6 personas; Cuarta, 8 personas; Potencia, 8 personas; Media potencia, 8 personas.

Alquiler de carruajes

Los carruajes destinados a la actividad mercantil deberán contar con una tarifa visible. Las tarifas máximas a aplicar por los titulares de enganches mercantiles a sus clientes (precio por vuelta), son las siguientes (número de viajeros incluido el/la cochero/a): Hasta 6 personas, 30,00 euros; Desde 7 personas, 40,00 euros. La tarifa deberá estar situada en el costado derecho del coche en la dirección de la marcha.