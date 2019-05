Tercer día de Feria

Finalizó el Concurso de Acoso y Derribo en Vicos; ha ganado el Campeonato de la Feria de Jerez Julián López – el Juli – amparado por Diego Díaz Béjar y por Equipos – Campeonato de España – el equipo formado por estos tres garrochistas: Francisco Javier González, Joao Augusto Moura y David Cosano. Se otorgaron los premios al mejor amparador, conjunto caballo y jinete y caballo de garrocha. Reñidos por la alta calidad de los participantes.

El viento de levante y el calor siguen azotando nuestra esquilmada campiña; cada día que pasa hay menos fanegas de trigo por aranzada. Nuestra feraz campiña de tierras de pan sembrar, cultivadas desde de los tartesios y fenicios, se esfuerzan en superar las adversidades y producir una buena cosecha; las pocas hectáreas de viñas que restan en el marco del Jerez – escasamente cinco mil cuando llegaron a ser veintitrés mil – ven reducidos sus racimos de uvas en un tercio; la viña esta ahora ‘cerniendo’ y es un momento crucial. Qué lastima del Jerez; cascos bodegueros por doquier hundiéndose, las chimeneas de la fábrica de botellas hace tiempo que no humean; adiós a las fabricas de cartonajes y etiquetas. Ya lo predijo el marqués de Domecq cuando en 1916 el capataz del Majuelo le anuncia: señor marqués, los bichitos, ya tenemos aquí los bichitos; había llegado la plaga de la filoxera a Jerez; la respuesta fue insólita: No, la filoxera – dice el marqués – no ha sido una desgracia total.

Quizás, sea todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Vivíamos dominados por las viñas y las viñas perdían dinero año tras año. Era un cariño extraño. No podíamos dejarlas. Vino luego, la filoxera y “fue la solución”. El Real escasito de caballos y coches; tres días de fiesta y los que restan hacen estragos en las carteras más potentes. Nos preparamos para los días grandes; mañana abre sus puertas Equisur; jornada intensa de limpiar arreos, pelar potros, engrasar cabezadas. Por la mañana en Sementales, Pruebas de Selección de Caballos en Doma Vaquera. Recomendadas.