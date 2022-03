La falta de caseteros, un problema para la Feria de Jerez

A poco más de 40 días de que empiece la Feria del Caballo 2022, la falta de caseteros se está convirtiendo en un problema de complicada solución. Este déficit obedece a la pérdida de caseteros desde que estalló la pandemia del Covid, lo que ha obligado a muchos de estos autónomos a buscar trabajo en otra actividad. El sector, además, afronta la nueva edición con el temor de que la aplicación estricta de la reforma laboral provoque pérdidas, de ahí que todavía haya numerosas casetas en la Feria de Jerez sin encargado.

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ya avanzó este jueves en la presentación del cartel anunciador de la Feria que la falta de caseteros y empresarios que se encarguen de las casetas puede desembocar en que haya casetas que se queden vacías, coyuntura que va a propiciar que el plano de la Feria y reparto de casetas cambie con respecto al anunciado semanas atrás.

La regidora jerezana no es ajena al problema y explicaba que este año hay "una avalancha impresionante" de eventos" tales como bodas y comuniones y demás que no se han podido celebrar por la pandemia y que lo harán este año. Es por ello, que los hosteleros en algunos casos están debatiendo si participar en ferias o en eventos. "Eso está pasando en otros lugares, nosotros no sabemos todavía cómo va a ir en Jerez pero hemos quedado en que no vamos a dejar casetas vacías", aseguraba.

La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria advirtió ya hace un año de esta situación. Entonces se advertía que cada vez más profesionales abandonaban el oficio ante la prohibición de las ferias para evitar la propagación del coronavirus. Dos temporadas sin fiestas y, por tanto, sin ingresos, abocó a los empresarios, en su mayoría autónomos, a buscar otras fuentes de ingresos. La patronal exigió ayudas a la Junta de Andalucía en ese momento, pero según su presidente, José David Martín, "no ha llegado ninguna".

Y el problema se presenta ahora en Sevilla y va a tener efecto dominó en Jerez y en las demás ferias de Andalucía. Cuando falta poco más de un mes para que arranque la Feria de Abril, la falta de caseteros es una amenaza en Sevilla. Según la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, de las 1.056 casetas que hay, más de 200 están actualmente sin un encargado de su gestión.

Para el Feria del Caballo, un problema añadido es la coincidencia con la Feria de Abril, lo que prácticamente imposibilita a caseteros que trabajen Sevilla hacerlo también Jerez salvo que asuman riesgos y costes. La Feria en Sevilla acaba el mismo día que empieza la de Jerez, el 7 de mayo, con lo que hacer las dos semanas seguidas implica más trabajo, más material y más empleados.

Pero uno de los motivos que impide a los caseteros aumentar la carga de trabajo es la reforma laboral, que entrará en vigor el 1 de abril. Las condiciones establecidas son de difícil cumplimiento en un sector muy temporal y en el que los contratos tienen poca duración. El propio Martín señala las sanciones económicas establecidas para los empleos de menos de un mes. "Aumentamos personal según los contratos que surgen en las ferias, para ocasiones muy puntuales", subraya el presidente de la patronal, que explica que con la reforma se potencia la figura del trabajador fijo-discontinuo.

Otro de las exigencias de la normativa estatal que afecta de lleno al sector son la duración de las jornadas laborales y las horas extra, cuyo límite, según Martín, pone trabas al desarrollado de la actividad.