La guerra entre billete y la tarjeta en la Feria

Aunque todavía muchas casetas optan por el tradicional servicio con comandas, aquella típica libreta en la que el camarero apunta todo con letra de médico, cada vez son más las que han dado un paso adelante y cambiar el concepto de cobro. A ello se une además la situación generada tras la pandemia, el hecho de pagar con tarjeta y no manosear el efectivo, y que hoy por hoy ha pervivido en el día a día de las personas, entre otras cosas porque luego, con dos copas de más, los billetes ya se sabe...

La realidad es que el denominado TPV, el Terminal Punto de Venta, ha irrumpido con fuerza en el González Hontoria, pues un alto porcentaje de caseteros trabajan ya con este sistema. En el montaje de este servicio encontramos a la empresa jerezana 'Cloud Technologies', con amplia experiencia en el sector y que da soporte a numerosas casetas durante la Feria.

Juan Alberto Castro, uno de sus responsables, defiende la colocación de estos terminales por distintas razones. "En el mundo de la hostelería, la materia prima ha subido mucho de precio hoy en día, por eso debe haber un control. Por esta razón, hay que etiquetarlo todo para saber qué hay de comida, de bebida..., es una manera de controlar todo lo que ocurre en la caseta", afirma.

Para el personal que trabaja en las casetas "es un servicio mucho más rápido, primero porque te ahorras el desplazamiento desde donde esté la mesa hasta la barra o la cocina, y por otro, porque puede haber contratiempos como el que se te moje la comanda o lo escribas mal y luego, no se entienda. Todo eso te lo ahorras porque en cuanto picas, te sale en la barra o la cocina. Si sale por la impresora se pone y si no sale, no se pone, por tanto el control es máximo", continúa.

Con la TPV, el casetero puede además hacer una análisis exhaustivo de lo que se consume en su caseta, ya que este sistema te permite "saber qué plato es el que sale más" o comprobar "si un plato merece la pena de un año para otro porque prácticamente no salió o si por el contrario, tienes que subir de precio porque he visto que la factura se me ha ido de las manos".

"Lo bueno del sistema es que el casetero ve en tiempo real lo que está sucediendo en la caseta, desde lo que está consumiendo cada mesa hasta el tiempo que llevan sentados o qué es lo que vende cada camarero, explica Juan Alberto Castro.

'Cloud Technologies' ofrece además la formación al personal que va a trabajar en la caseta, que durante los días que dura la Feria cuentan con terminales móviles (normalmente Ipad, un iphone o un ipad mini) desde los que se realizan las comandas "en función de lo que se pida, porque las casetas separan normalmente los servicios para buscar una mayor funcionalidad, es decir, una cosa va para cocina, otra va para barra y otra va, por ejemplo, para el cortador de jamón".

Toda la información además se transmite a un servidor nube específico que registra todas las situaciones. Además, dicho servidor sirve también para que se aloje todos los datos de las cartas, con sus precios y demás. "A nosotros nos pasan las cartas y las introducimos en el programa. Esto para ellos es una comodidad porque ya está todo en los aparatos, listos para comenzar".

Desde su aparición en 2015, el sistema Revo, que es con el que trabaja la empresa jerezana 'Cloud Technologies', "llevamos trabajando con nuestros clientes en la Feria desde 2016". Este año cuentan con casetas reconocidas como Casa Juan Carlos, Bodegas Fundador, Gaboral, La Farándula, La Albarizuela, La Montería, Soberano Poder, La Clemencia o Las Duelas, por citar algunas.

Asimismo, este servicio ofrece la garantía de "estar de guardia 24 horas todos los días de la Feria porque puede ocurrir cualquier problema en la caseta con la TPV. No vale de nada instalarlo y luego no tener soporte, que para nosotros es algo fundamental. Ellos tienen un teléfono para el soporte y un servicio de whatsapp".