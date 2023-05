"¡Cómo me gustan los lunes! Pero sólo los que caen en Feria”. Un grupo de amigos celebra la vida en el González Hontoria durante la jornada festival local de este 8 de mayo. Y que mañana sea lo que sea. Porque, qué bien sienta empezar la semana mirando el mundo desde una caseta, aunque sea trabajando para darle forma después a una crónica de Feria.

Un día que dio para mucho y que se fue animando a medida que avanzaban las horas. Sigue siendo la tónica eso de que los primeros días de Feria las terrazas se llenen más bien después de comer. La cosa cambia a partir del miércoles. Algunas familias sin embargo se aventuraron a llegar más bien temprano a la zona de los cacharritos que, a eso de las doce del mediodía, la mayoría no estaban abiertos, aunque no les faltaba mucho para dar el bocinazo de salida de sus atracciones. Una playa para quien no quiera el jaleo de la tarde.

Un Real (aunque hay debate de si debe llamarse así o no, pero para entendernos y atajar recurro a él) que bien observado con ojos de cronista tiene su miga. Y se puede pellizcar respecto al albero, que poca utilidad tiene cuando el recinto está salpicado de boquetes, un peligro para caballos, tacones y siete copas de más. La apisonadora trata de hacer lo suyo, pero bien es cierto que el suelo necesita un buen repaso, al igual que el acerado que está en la portada de la avenida Álvaro Domecq, desgastado desde hace muchos años. Sea como fuere, la gente se lo sigue pasando bien.

Y en la observación, más pan para masticar tiene la imagen de alguna que otra caseta ubicada en la cruz principal del Hontoria, con un techado que más bien parece el de una caseta de playa, con los postes de madera sin terminar de pintar. Si las fachadas aportan singularidad a nuestra Feria, el Ayuntamiento tendría que ser más estricto con este asunto, al menos, con las que están en la calle principal. Aún así, todo el mundo seguía disfrutando.

Y para normas, las tres actas que se levantaron el domingo por incumplir las ordenanzas en lo relativo al estilo y el volumen de la música, sobre todo, dentro del horario estipulado por la normativa para preservar la música tradicional (sevillanas, flamenco y rumbas) frente a las casetas discoteca. Pero es lunes y, suene lo que suene, ahí está el personal bailando.

Así que, cuando el día promete, ni suelo que pise, ni música que suene. En el Club Nazaret, por ejemplo, Luisa lo tiene claro. La experiencia de la vida habla por ella. “Hay que sonreír, no tener la cara de un...”. Ríe, de hecho, mientras lo dice y contagia a los demás. Corre la brisa en la terraza de esta popular caseta, que nunca defrauda.

Abanicos y regateo de charcos tras el paso del camión cisterna. Muchos coches de caballos. Va subiendo la temperatura en el ‘Real’ a la par que el ambiente festivo en las casetas. Un día protagonizado por los jerezanos, se podría decir que un 90% del público, con un porcentaje de visitantes, sobre todo extranjeros, algunos de ellos con cara de “¿cómo he llegado aquí?”.

Y desde otra terraza con vistas, la Feria sigue pasando ante mis ojos de cronista. También un nutrido grupo de políticos locales y regionales en procesión. No cesan los saludos y achuchones de votantes y conocidos. Dios dirá.

Un día también para las familias. Madres e hijas a conjunto con sus coloridos trajes de gitana. Muchos carritos y globos de helio amarrados a ellos. Alguno que otro, en forma de moto o de unicornio, se escapa y sube, sube, sube... Ay, madre, a ver quién arregla esto ahora.

La tarde avanza y van llegando las horas mágicas del alumbrado. La Feria se viste de luces de colores. Se transforma para encarar la noche. La última parte, que no corta, de un lunes festivo que había que aprovechar... lo que se pueda. Queda mucha fiesta por delante. Este martes, por ejemplo, día de los cacharritos, con precios especiales, muy esperado por los niños.