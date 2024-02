El jerezano Fernando Quirós pinta el mar en el nuevo espectáculo de Sara Baras

Cuando su compañía cumple 25 años, Sara Baras rinde homenaje al genio por antonomasia de la guitarra, Paco de Lucía. Desde el respeto, el cariño y el amor que tanto se profesaban, nace 'Vuela', un espectáculo creado para ser inolvidable y que se estrenó el pasado 1 de febrero en el Teatro Real de Madrid.

Y volando con ella está el jerezano Fernando Quirós, 'mago' de los pinceles que recrea un cielo de pájaros en el escenario y un mar de peces que rodea a la bailaora en su espectáculo. "Entre nosotros existe una conexión que trasciende el tiempo, como si nos conociéramos de siempre. 'Vuela' nos regala momentos maravillosos que aportan más color si cabe a nuestra historia y Fernando forma parte de ello", ha declarado Sara Baras sobre el trabajo del jerezano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Baras (@sarabaras)

"Para la tipografía del espectáculo Sara contactó conmigo y con mis pinceles. Le diseñé ese 'Vuela' tan característico que une la simplicidad de un trazo con el recuerdo de uno de sus actos, volar, representando un pájaro", subraya el pintor jerezano.

La segunda pieza del espectáculo hace homenaje a dos actos: volar y mar. "Para su puesta en escena Sara quiso que el fondo de escenario fuese uno de mis cuadros con muchos trazos, lo cual representan los pájaros. A su vez, dicha pieza sirve de unión para comenzar otro de los actos, el mar, representado en este caso con mis atunes pintados en su vestido".

Quirós reconoce que "para mí esto es un sueño. Empecé a pintar hace cuatro años y estar trabajando ahora para Sara y que luzca mis atunes por todo el mundo, porque la gira será también internacional, es un orgullo, un sueño. Hemos creado una conexión increíble, es muy fácil trabajar con Sara. Es una suerte trabajar con ella y para ella, y sobre todo estar a su lado, porque es una maravillosa persona".

'Vuela' es un viaje coreográfico compuesto por 15 piezas únicas, donde cada una de ellas girará en torno a una palabra, creando así, con el lenguaje flamenco, palabras en movimiento. Un recorrido fascinante dividido en cuatro actos, "cada uno de ellos teje una narrativa poderosa", describen del espectáculo.

El 23 y 24 de febrero 'Vuela' aterriza en el Teatro Villamarta, una de las citas más esperadas en el coliseo jerezano. Para Fernando Quirós serán unas fechas importantes: "Millones de escenas y personalidades han salido de mi tierra, muchos de ellos he tenido la suerte de inmortalizarlos con mis pinceles, y es que en Jerez hay arte, mucho arte. Ni por asomo estoy a la altura de estos genios, pero me siento orgulloso de mi trabajo. Deseando que llegue ese viernes y ver hecho realidad el sueño de sentirme profeta en mi tierra, y es que, así me siento yo, siendo el elegido por esta gran profesional y artista".