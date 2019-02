"No me interesa la política para nada"

-¿Qué es para usted el Festival?

–Para mí es una oportunidad de oro que tengo que aprovechar para seguir creciendo como artista. Este Festival es internacional y de aquí puedes llegar a cualquier punto del mundo. Llego esta noche con todas las ganas de defender la escuela de cante de Jerez, que ha dado mucho en la historia y yo me considero muy jerezana. He estado en otras ocasiones en el Festival pero al recital de esta noche en González Byass es muy especial, es el primer espectáculo que presento en solitario y no puedo fallar. Después de estar aquí quiero llegar a otros festivales como la Bienal de Sevilla.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–Me coges un poco despistada... no tengo letras que odie porque todas pueden hacerse dependiendo del momento. Bueno, pensándolo bien, la de “Dios mío dame paciencia”.

-¿La que más le gusta?

–Me gusta mucho hacer por bulerías esa que dice “mal fin tenga este cartero que no me trae cartitas del hombre que yo camelo”.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–No quiero ni pensarlo. Me da hasta miedo tener tanto dinero, prefiero que no me toque (risas). Mucha salud.

-¿Una berza o un puchero?

–Berza con pringá.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario...

–Tengo pocas aunque siempre tengo en mi muñeca esta pulserita roja, que es el cordón de San Blas para prevenir los males de garganta.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Sin ninguno, aunque me gusta mucho escuchar. También disfruto hablando, en una buena conversación.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Nunca olvidaré las Navidades de Terremoto. Aquellos espectáculos que él dirigía me influyeron bastante. No puedo olvidarme de esos ratos en los ensayos, esa convivencia que había en la que salía la chispa de momento y se formaba la juerga.

-Un genio o artista no reconocido...

– ‘La Bolola’.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–No me interesa para nada la política. Prefiero que nunca me toque ese cargo (risas).

-El braceo de...

–Tía Juana la del Pipa.

-El quejío de...

–María Bala.

-Una falseta de...

–Moraíto.